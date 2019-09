Efter brand i bygning i Padborg, er der nu fundet et lig, skriver politiet i en pressemeddelelse

Fredag aften er et lig fundet efter brand i Padborg.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Politiet fandt fredag aften et lig i bygningen. Der skal efterfølgende holdes ligsyn for at afklare dødsårsagen, ligesom afdøde også skal identificeres og de pårørende underrettes. Syd- og Sønderjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvornår dette vil ske,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Brandstedet er fortsat afspærret og vil fremadrettet blive bevogtet af politi bistået af Hjemmeværnet. Som følge af hændelsen vil Industrivej og Toldbodvej fortsat være afspærret natten igennem og ventes også at være afspærret langt op ad lørdagen.'

Fredag udbrød der brand i en spillehal på Industrivej 5 i Padborg. Branden er slukket.

