Lig fundet under bordtennisbord: Her er Betinas drabsmand

Polsk håndværker er nu kendt skyldig i at have dræbt sin kæreste Betina Olsen og skjult hendes lemlæstede lig i 12 døgn

En 29-årig håndværker og polsk statsborger stod stiv i kroppen og tavs og med hænderne foldet foran sig, da han for lidt siden i et nævningeting i Retten i Nykøbing Falster blev kendt skyldig i at have dræbt sin kæreste, Betina Olsen.

Det dødbringende drama udspillede sig under et skænderi i den 34-årige sosu-assistents bil i forbindelse med en tumultarisk køretur på Møn tilbage i november 2017.

Betina Olsen døde efter rettens opfattelse som et resultat af omfattende tæsk og kvælning med en snøre, og ikke som følge af en voldsom trafikulykke, som kæresten har forsøgt at overbevise nævninge og dommere om.

- Vi kender tiltalte skyldig i drab og i usømmelig omgang med lig, og jeg kan fortælle, at der er fuld enighed om kendelsen, konkluderede dommer Ole Stryhn, da han klokken 15.50 afsagde kendelse i skyldspørgsmålet efter to en halv times votering.

Det udløste et lettelsens suk hos drabsofrets familie og venner på tilhørerpladserne.

Den dræbte sosu-assistent med det fulde navn Betina Kjær Arnsfeldt Olsen havde 97 skader over hele kroppen, da hun blev fundet død. Foto: Privatfoto

Skjulte kærestens lig

Retten i Nykøbing Falster er også nået frem til, at manden bevidst undlod at slå alarm. Han svøbte efter Betina Olsens død den 34-årige kvindes krop ind i tæpper, en skummadras, en sandsæk og en rullemadras på en repos foran hendes første sals lejlighed i landsbyen Keldby.

Kæresten skjulte derefter det hele under et bordtennisbord. Det gjorde han så effektivt, at betjente først fandt det delvis mumificerede lig 12 døgn efter hendes forsvinden og en uge efter efterlysningen af hende.

Retsobducenten fandt efterfølgende 97 fysiske skader på hende.

- For mig er der ingen tvivl om, at han havde direkte forsæt til at dræbe hende. Der er tale om ualmindelig hård vold, og den tiltalte burde have overvejet, at hun kunne død af det, når han blev ved og ved, mente politiets anklager Ulrik Birk i sin procedure.

Fakta om drabet på Betina Olsen Betina Olsen blev efter politiets opfattelse slået ihjel i sin egen personbil af mærket Suzuki Swift omkring 13. november 2017. Dødsårsagen var angiveligt stump vold og kvælning. Det fremgår af anklageskriftet, som beskriver, hvordan ofret blev bundet til et sæde og fik halsen snøret fast til en nakkestøtte, hvorefter gerningsmanden kvalte og tævede hende. Den 34-årige kvinde blev angiveligt slået og sparket adskillige gange i hovedet og på kroppen, og derefter skjult på en repos oven for en trappeopgang foran sin lejlighed i Keldby på Møn. Efter overfaldet skaffede den tiltalte ifølge anklageskriftet ikke lægehjælp hurtigt nok. Den tiltalte 29-årige polak nægter sig skyldig i drab, men erkender usømmelig omgang med lig. I retten har han fortalt, at han nogle dage efter ekskærestens død pakkede Betina Olsens lig ind i to madrasser, tre tæpper og en sandsæk. Han skjulte derefter det hele under et bordtennisbord. Her blev den spinkle sosu-assistent trods politi-ransagninger og en omfattende eftersøgning først fundet 12 døgn efter sin død og en uge efter efterlysningen af hende.. Obduktionen har afsløret, at Betina Olsen havde 97 skader over hele kroppen. Politiets teknikere har desuden fundet blodspor efter Betina Olsen i bilen og på den tiltaltes tøj fundet i ofrets skraldespand. Det har også belastet den tiltalte håndværker, at han havde sin ekskærestes telefon i en jakke, og at han efter hendes død sendte flere sms-beskedder i hendes navn. Anklager Ulrik Birk mener, at den tiltalte havde direkte forsæt til at dræbe. Han har krævet fængselsstraf og udvisning af Danmark for bestandig. Vis mere Luk

Ulrik Birk hæftede sig også ved, at der på bilens passagersæde var snøret et reb om nakkestøtten og halsen på den spinkle kvinde.

- Det har kun én natur. Det gør man for at dræbe og ikke for sjov eller for at skræmme, sagde Ulrik Birk.

Uligevægtig og voldelig

Det var retten enig i. I kendelsen er der lagt vægt på, at den tiltalte dræbte havde direkte forsæt til at dræbe sin kæreste.

Nævninge og dommere følger i detaljer anklageskriftet, og i ekstratudskriften understøttes kendelsen af retsobducentens rapport, ofrets skader, fund på gerningsstedet og overvågningsbilleder af parrets færden i dagene og timerne før hendes forsvinden i november 2017.

Retten lægger også vægt på fælles venners og familiemedlemmers vidneudsagn om, at den tiltalte var voldelig, truende og uligevægtig overfor Betina Olsen.

Det gjorde tilsyneladende ikke indtryk på den drabstiltalte.

Under dagens retsmøde har den tiltalte typisk siddet tavs og med begge hænder foldet foran munden. Han er klædt i T-shirt og løse joggingbukser. Håret er strøget tilbage og samlet i en lille hårpisk.

Risikerer udvisning

Den tiltalte nægter sig skyldig i drab, men han har ikke lagt skjul på, at han flyttede og skjulte sin afdøde kæreste. Han har dermed erkendt sig skyldig i usømmelig omgang med lig. En forbrydelse som i sig selv kan kaste op til seks måneders fængsel af sig.

Retten vil nu tage stilling til strafudmålingen, og der ventes at blive afsagt dom sidst på eftermiddagen.

Politiets anklager lagde efter rettens kendelse lagt op til, at den dansk-talende polak idømmes en straf på 12 års fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandig.

Efter hans opfattelse er der ingen formildende omstændigheder i sagen. Han slog også på, at den tiltaltes tilknytning til Danmark er så svag, hans forbrydelse så alvorlig og straffen så lang, at intet taler imod en udvisning.

En påstand som forsvareren, Rune Wiborg, erklærede sig enig i.

Betinas maltrakterede lig

Betina Olsens lig havde 97 fysiske skader, da politiet fandt den dræbte sosu-assistents delvist mumificerede krop skjult foran hendes lejlighed på Møn 24. november 2017.

Det var 12 døgn efter hendes død.

Skaderne var fordelt over hele kroppen fra hendes fødder til toppen af hendes kranium. Mest alvorlige var en blodig fure omkring halsen efter omsnøring med et reb og brud på rygsøjlen, næsen, et skulderblad og flere ribben.

Derudover var der utallige rifter, sår, blodudtrædninger og kradsemærker på hende. Det sidste opfattede anklager Ulrik Birk i sin procedure som et signal om, at ofret har værget for sig og kæmpet for sit liv.

Små dyr - formentlig mus - havde desuden efter Betina Olsens død gnavet af hende. Hendes kæreste havde skjult hendes livløse krop under to madrasser, tre tæpper, et lagen og en sandsæk. Oven på lagde han et bordtennisbord.

Snit med hobbykniv

Retsobducent Jytte Banner har i retten konkluderet, at dødsårsagen var en kombination af vold med stumpe redskaber mod hovedet og kvælning ved omsnøring af halsen med et reb.

På retssagen sidste dag i går læste anklager Ulrik Birk i detaljer drabsofrets skader op for dommere og nævninge. Det tog næsten en halv time.

Den dømte kæreste havde også skader på kroppen. Ingen af dem var alvorlige. Der var en del kradsemærker, og derudover var flere ar af ældre dato og stammede efter mandens eget udsagn fra stik med injektionssprøjter eller snit med en hobbykniv.

Han har i perioder sprøjtet sig med stoffet heroin og forsøgte før sin anholdelse i drabssagen at begå selvmord.

Grumme detaljer i drabssag: Dyr angreb Betinas lig

Jaloux, aggressiv og voldelig: Kæreste truede med at dræbe Betina

Mystik om Betina-drab: Ekskæreste ville begå selvmord