Lig gemt væk i madras: Bettina blev kvalt og tæsket ihjel

I over en uge søgte politiet efter den savnede Bettina Kjær Arnsfeldt Olsen fra Møn, inden hun blev fundet dræbt den 24. november 2017.

Nu er der rejst tiltale i sagen, og anklageskriftet mod en 28-årig mand afslører nye uhyggelige detaljer om drabet.

Ifølge politiet blev den 34-årig kvinde dræbt ved kvælning og som følge af stump vold mod hovedet.

Anklageskriftet beskriver, at Bettina Olsen blev slået og sparket adskillige gange i hovedet og på kroppen. Hun er også blevet slået i hovedet med et stumpt redskab.

Allerede inden liget blev fundet, anholdt politiet Bettina Olsens kæreste. Siden har den nu 28-årige mand siddet varetægtsfængslet for drab, men sagen mod manden har kørt for såkaldte lukkede døre, og derfor har det været hemmeligholdt, hvordan drabet blev begået.

Ifølge politiet foregik drabet formentlig i en nyere Suzuki Swift den 12. eller 13. november 2017. I bilen blev Bettina Olsen bundet til et sæde og fik halsen omsnøret og bundet til en nakkestøtte, står der i anklageskriftet.

Anklagemyndigheden mener, at den 28-årige mand er skyldig i Bettina Olsens død, fordi han ikke hurtigst muligt skaffede lægehjælp efter voldsudøvelsen.

Lå gemt i en uge

Derudover er manden anklaget for usømmelig behandling af lig.

Ifølge anklageskriftet skulle han nemlig have gemt liget under et bordtennisbord, efter at han havde pakket det ind i en madras.

Det foregik i en lejlighed på Klintevej i Keldby ved Stege, hvor Bettina Olsen blev fundet død den 24. november.

At Bettina Olsen har været offer for en hård behandling, viser de skader, som blev funder under obduktionen:

Udbredte underhudsblødninger i ansigtet, massive blødninger over kraniekuplen, brækkede ribben, brud på næsen og brud på rygsøjlen og venstre skulderblad samt blødninger og hudafskrabninger på hele kroppen.

Bettina Olsen blev sidst set i live den 12. november. Nogle dage efter skulle hun have mødtes med en veninde. Da hun ikke kom, blev veninden urolig, og den 16. november blev Bettina Olsen meldt savnet af sin fætter.

Natten til den 19. november anholdt politiet den 28-årige kæreste. Han blev stillet for en dommer, som i første omgang valgte at forlænge anholdelsen i tre døgn.

Da tiden var gået blev manden igen stillet for en dommer, som denne gang valgte at varetægtsfængsle ham, og han har siden da været fængslet.

Senere i år skal sagen behandles ved Retten i Nykøbing Falster. Den 28-årige nægter sig skyldig.

Bettina Kjær Arnsfeldt Olsen blev 34 år.