LIGE NU: 16-årig fremstilles for drab

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 16-årig og en 14-årig er anholdt for drabet på den 18-årige, der blev dræbt af et enkelt skud i hovedet ved supermarkedet Lidl på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg fredag aften klokken 20.44.

Mens den 14-årige er overdraget til de sociale myndigheder, bliver den 16-årige fremstillet i grundlovsforhør på Retten på Frederiksberg onsdag formiddag.

Der var mødt en del op fra pressen, og retsmødet blev derfor af hensyn til corona fleksibelt flyttet til et større retslokale, hvor det dog var nødvendigt for enkelte at stå op.

Den sigtede kom ind i retten og sagde kort et lidt mut og alvorligt hej til sin forsvarer. De havde allerede talt sammen i nat, oplyste forsvareren.

Han var iklædt blåt joggingtøj, bare fødder i hvide sutter og sort hår, der var kortklippet i nakken og siderne og lidt længere og krøllet oppe på toppen.

Han tog plads i vidneskranken i midten af retssalen og bekræftede sit navn, og at han blev anholdt tirsdag aften klokken 20.02.

Herefter blev han sigtet for drab ved 11. september ca. 20.45 i forening med (den 14-årige, red.) at have skudt forurettede i hovedet med et skud, så han afgik ved døden. Han nægter sig skyldig.

Dommeren valgte på begæring fra forsvareren at nedlægge navneforbud for både den 16-årig og den 14-årige, ligesom hun trods protester fra pressen valgte at lukkede dørene på anklagerens begrundelse om, at der var tale om en alvorlig sag, der var på et meget meget indledende stadie af efterforskningen, og at det ville ødelægge efterforskningen, hvis detaljer kommer til offentlighedens kendskab, ligesom der var risiko for, at nogen ville bortskaffe bevismateriale.

Den 16-årige og den 14-årige blev begge anholdt på Frederiksberg lidt over klokken 20 tirsdag aften, fortæller leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet Brian Belling til Ekstra Bladet.

Han siger, at der er en relation mellem den dræbte og de anholdte.

- De kender hinanden, og så opstår der noget uenighed. Noget diskussion, fortæller Brian Belling, der ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvad denne uenighed bunder i.

Han har tidligere fortalt, at det var to grupper, der stødte sammen.

- Forurettede er i en gruppe på tre, og gerningsmanden er i en gruppe på to. Og så har vi nogle vidner, der hører, at der sker en eller anden uoverensstemmelse, Der er nogen, der råber op, og så bliver der afgivet skud. Det går rigtig hurtigt faktisk. Det er ikke sådan, at de står længe og skændes. Der går mindre end et minut, fortalte han mandag.

