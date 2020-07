Lige nu: Anmelder voldtægt i park

Området i og omkring Fredens Park i København er lørdag formiddag blevet gennemsøgt af politiet efter anmeldelse om en voldtægt.

- Det er en kvindelig forurettet, der anmelder, at hun har været udsat for et overgreb, og derfor har vi selvfølgelig været der ude og afsøge området, siger vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Ifølge anmelderen skulle voldtægten være fundet sted på et tidspunkt mellem 5.30 og 6.30 i morges.

Under hvilke omstændigheder den anmeldte voldtægt skulle være fundet sted eller om politiet har fundet tegn på overfaldet, ønsker Henrik Brix ikke at oplyse på nuværende tidspunkt.

- Det er jo altid en alvorlig sag, når nogen anmelder en voldtægt, og af efterforskningsmæssige hensyn kan jeg ikke komme nærmere omstændighederne, siger han.

En hundefører afsøger området omkring parken. Privatfoto