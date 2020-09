LIGE NU: Bandidos-rocker dømt for økseoverfald

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et 33-årigt fuldgyldigt medlem af rockerklubben Bandidos er netop blevet kendt skyldig i at have deltaget i et brutalt økseoverfald på en 45-årig mand. Det er en kendsgerning, efter at et nævningeting ved Retten i Holbæk her til formiddag har fundet det bevist, at han var del af en gruppe, som 30. september sidste år overfaldt manden på en landevej ved Gørlev.

Den 45-årige blev overfaldet af en gruppe på fire-fem personer på Ulstrupvej mellem Gørlev og Sæby med utallige kølleslag og hug med en økse. Han fik skåret akillessenen over og fik tre svære øksehug i hovedet. Et midt i ansigtet, der ryddede den ene side af munden for tænder og efterlod hans ene kind i en las. Og to i baghovedet, som forårsagede et brud på kraniet og efterlod offeret i livsfare.

Den 45-årige overlevede overfaldet, men blev svært kvæstet.

En del af overfaldet foregik, mens den 45-årige var bevidstløs og lå i grøften. En retslægelig undersøgelse viste, at han ingen afværgelæsioner havde, og derfor slog retsformanden det fast, at han i hvert fald under en del af overfaldet - den afsluttende del - var bevidstløs og dermed fuldstændig værgeløs.

Flere vidner kom forbi ved gerningsstedet og så, at den 45-årige var ved at blive overfaldet. Heriblandt en kvinde, der vidnede i retten. Foto: Jonas Olufson

Det er rettens opfattelse, at den 45-årige skulle straffes af Bandidos-rockeren, fordi han havde lagt sig imellem, da en fælles bekendt var blevet sat ud af sit lejemål. Retsformanden fortalte i sin begrundelse for skyldkendelsen, at det var bevist, at Bandidos-rockeren havde en interesse i ejendommen.

Den dømte var tiltalt for drabsforsøg og har hele tiden nægtet sig skyldig. Retten fandt det ikke bevist, at han havde til hensigt at dræbe sit offer. Det var heller ikke bevist, at den dømte tog aktiv del i overfaldet.

- Men under de nævnte omstændigheder, er det bevist, at overfaldet skete på foranledning af den tiltalte, sagde retsformanden, som også ud fra vidneforklaringer fandt det bevist, at han var til stede på gerningsstedet.

Ud over den nu dømte har politiet også navnet på en af de øvrige mistænkte fra gruppeoverfaldet. Der er tale om en bosnisk statsborger, som det ikke er lykkedes dansk politi at få udleveret fra Bosnien.

Derudover er de øvrige gerningsmænd p.t. ukendte.

Senere torsdag skal der procederes for straf, og det er også forventningen, at der falder endelig dom ud på eftermiddagen.

Opdateres...