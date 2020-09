LIGE NU: Bandidos-rocker idømt tre et halvt år for økseoverfald

33-årige Nicolas Nielsen skal tre et halvt år i fængsel for et usædvanligt brutalt overfald på en 45-årig mand.

Overfaldet skete 30. september om eftermiddagen på en landevej mellem Gørlev og Sæby i Vestsjælland.

Her var den 45-årige til stede, fordi han ville hjælpe en bekendt med at undgå at blive tvunget til at flytte fra sit lejemål - en ældre landejendom, som han havde boet til leje i i en årrække.

Den 45-årige og den 33-årige, der er medlem af rockerklubben Bandidos og tilknyttet rockerklubbens Holbæk-chapter i Jyderup, havde i nogle dage inden overfaldet været oppe at diskutere. Retten fandt det bevist, at Bandidos-rockeren havde interesse i ejendommen, og at han planlagde overfaldet, som blev udført af fire-fem personer.

En overlæge vidnede i sagen og fortalte, at den 45-årige sandsynligvis ville have mistet livet, hvis han ikke havde fået behandling. Foto: Per Rasmussen

Under overfaldet blev den 45-årige slået tre gange med en økse i ansigtet og hovedet. Et af huggene kløvede kinden op og fjernede en række tænder. To andre hug var i baghovedet og knuste kranieknoglen.

Overfaldet fortsatte, efter at den 45-årige var slået bevidstløs. Han blev ramt af utallige kølleslag og fik også skåret sin ene akillessene over.

Nicolas Nielsen var tiltalt for drabsforsøg. Men retten fandt det ikke bevist, at han havde til hensigt at dræbe den 45-årige. Det var heller ikke bevist, at den 33-årige tog aktiv del i overfaldet. Blot at han var til stede og ankom til gerningsstedet med tæskeholdet i en lille bil, sådan som flere vidner havde påpeget.

Han har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i både drabsforsøg og i legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Tre af nævningene havde helst set, at den dømte skulle have haft en straf på fire års fængsel. De ni øvrige stemmer stemte for tre et halvt år.

Retten lagde i sin udmåling af straflængden vægt på forbrydelsens grovhed, og at overfaldet fandt sted på den 33-åriges foranledning. Også hans tidligere domme spillede ind.

Den 33-åriges forsvarer Kim Bagge nævnte efter domsafsigelsen, at den 33-årige tager betænkningstid med henblik på eventuelt at anke.

Bandidos-rocker kendt skyldig i økseoverfald