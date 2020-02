LIGE NU: Bombetrussel ved kommunekontor

Torsdag eftermiddag er politiet rykket ud til en mulig bombetrussel ved Holbæks kommunekontor på Jernbanevej i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at personalet har kontaktet myndighederne efter fund af en mistænkelig pakke.

- Vi er derude i øjeblikket, hvor vi undersøger en mistænkelig kasse. Samtidig har været spærret området af, mens sprængstofeksperter er på vej, siger vagtchef Sonny Bonde.

Der er ikke umiddelbart nærmere oplysninger om, hvordan kassen ser ud eller hvor stor den er.

Han siger videre, at man er i gang med at evakuere bygningen. Politiet fik anmeldelsen kort før klokken 16, lyder det.

Det ventes, at området ved Borgerservice vil være spærret et par timer sent torsdag eftermiddag.

Et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladet, at der foruden politi og et sprængstofshold også er en ambulance til stede.

