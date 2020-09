Lige nu: Brand spreder sig

Nordjyllands Beredskab og politi er til stede ved en brand i et hus på Svalegangen i Vestbjerg.

Det bekræfter beredskabet og Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Politiets vagtchef, Jess Falberg, oplyser, at der er tale om en voldsom brand, der har spredt sig til flere ejendomme.

- Rækkehuset er overtændt, og branden har spredt sig til tre ejendomme, siger Jess Falberg.

Politiet oplyser, at branden begyndte i køkkenet i rækkehuset, men at de endnu ikke kan sige, præcis hvordan den opstod. Alle mennesker er evakueret og i sikkerhed.

- Vi har fået alle ud, så der er ingen fare for personskader, siger han.

På nuværende tidspunkt vurderer politiet, at det ikke er nødvendigt at udsende varsel i forbindelse med røgudviklingen, men de understreger, at folk skal holde afstand til branden.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for politiet at sige, hvornår branden forventes at være slukket.

- Det er umuligt at sige. Det afhænger af, om de kan få branden slukket. Det arbejder alle mand på lige nu, siger Jess Falberg.