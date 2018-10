Lige nu - bro spærret: Tag fløj af lastbil

En lastbil har tabt taget på Farøbroen.

Lige nu er man i gang med at skære taget i stykker for at fjerne det fra broen.

Oprydningsarbejdet spærrer begge broens vejbaner.

- Lastbilen har på en eller anden måde fået revet noget pressing eller noget tag fra sættevognen, der er blæst over i den modsatte vejbane. Det skal vi have fjernet, og det skal skæres i stykker, siger vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Anders Dahl Nielsen til Ekstra Bladet.

Taget har viklet sig ind i broens kabler.

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvornår arbejdet med at rydde broen er færdigt.

Opdateres...