LIGE NU Drama i forlystelsespark

Bakken beskriver forlystelsen 'Tornadoen' som 'en af de vildeste forlystelse, du finder på Bakken', og en gruppe gæster må siges at have fået en oplevelse ud over det sædvanlige.

Onsdag eftermiddag er forlystelsen gået i stå, så flere personer må hjælpes ned.

Osama Mekki var lige ved forlystelsen, da situationen opstod.

- Vi går forbi, jeg og to drenge, og pludselig ser vi, at den laver en kæmpe lyd og stopper, fortæller han.

Efter stoppet må gæsterne have hjælp til at komme ud af forlystelsen, som Osama Mekki vurderer er cirka ti meter høj.

- Der er fire personer i vognen, hvor de har fået to ud, siger han og tilføjer:

- Der er en af bakkens medarbejdere, der sidder på skinner og hjælper dem.

Ifølge Osama Mekki bliver de nødstedte gæster hjulpet ned ad en stige.

Ekstra Bladet har kontaktet Bakken for at få kastet lys over dramaet.

Se redningen i videoen øverst i artiklen.

Opdateres ...