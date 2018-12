Lige nu: Færdselsuheld ved Storebæltsbroen

Et mindre trafikuheld med et sammenstød mellem to biler klokken 11.40 påvirker lige nu den østgående trafik over Storebæltsbroen og betalingsanlægget ved Halsskov.

Henrik Karlsen, vagtchef i Sydsjællands- og Lollands Politi, oplyser, at der er tale om 'et lille færdselsuheld' uden personskade.

- Det indebærer, at de to biler holder stille, og vi må opfordre de andre bilister til at sænke hastigheden. Heldigvis fungerer det fint, og folk kører stille og roligt udenom, siger Henrik Karlsen.

Politiets vagtchef har ikke overblik over, hvornår de tilskadekomne biler kan blive bugseret væk.