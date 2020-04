Lige nu: Familiefar får forvaring for konedrab

Familiefar er idømt forvaring og udvist af Danmark for bestandig efter endt afsoning for at have dræbt, frihedsberøvet og forulempet sin 34-årige hustru og udøvet grov vold mod parrets tre børn

Retten i Roskilde (Ekstra Bladet): Den 39-årige pakistaner Kamran Khan er netop blevet idømt forvaring og udvist af Danmark for bestandig for at have tæsket sin fem år yngre kone ihjel med tramp, spark, knytnæveslag og forulempelser med slagvåben tilbage i oktober 2018.

Den 34-årige kvinde blev dræbt i parrets hjem i Osted syd for Roskilde.

Retsformand Tove Horsager har netop forklaret, at dommen er enstemig.

Kamran Khan frakendes også retten til at arve sin afdøde kone og modtage andre ydelser, der er afhængig af hendes død.

Nærliggende fare

Tove Horsager henviste blandt andet i sin argumentation for forvaringsdommen til den dømtes fire tidligere voldsdomme og Retslægerådets og en retspsykiatrisk erklæring om, at han udgør en nærliggende fare for omgivelserne.

Dommeren mente desuden, at Kamran Khan har været usædvanligt vedholdende i sin udøvelse af, hvad hun beskriver som 'helt umotiveret vold' mod sin hustru og parrets tre børn.

Mishandlingen fandt sted i parrets midtsjællandske parcelhus, og parrets børn på nu fem, 17 og 18 år blev i vidt omfang tvunget til at overvære forulempelserne, som angiveligt var motiveret af jalousi og en voldsom besiddertrang.

Mishandlede tre børn

Kamran Khan er også fundet skyldig i at have udsat sin kone for grov vold, indespærringer, overvågning og andre ydmygelser i ti år frem til hendes død.

Han er desuden dømt for systematisk, rå og brutal mishandling af parrets tre børn.

Det var især deres vidneforklaringer, en vicestatsobducents undersøgelser, de omfattende skader på den svækkede kvindes krop og fund på gerningsstedet, som overbeviste dommer Tove Horsager, de to andre dommere og nævningene om, at manden er skyldig.

Omkring rettens udvisning af den dømte henholdt retsformand Tove Horsager sig blandt andet til forbrydelsernes alvor, og desuden ligger en udvisning efter rettens opfattelse i tråd med udlændingeloven og Udlændingestyrelsens anbefaling.

Ophævede navneforbud

Kamran Khan skal betale erstatning til sine tre børn.

Hans forsvarer, Michael Juul Eriksen, har på stedet anket dommen.

Som følge af Ekstra Bladets protest valgte retsformanden at afvise forsvarerens anmodning om at udstrække navnetforbudet i sagen i forhold til den dømte.

Hun argumenterede med, at det ikke efter dommen vil være en unødige krænkelse af manden, at hans navn bliver omtalt i medierne, og at det derudover er af samfundsmæssig betydning og interesse.