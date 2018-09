Lige nu: Flere skudt i centrum af amerikansk storby

Adskillige mennesker er torsdag morgen lokal tid blevet ramt af skud i en bygning i centrum af Cincinnati i den amerikanske delstat Ohio.

I alt fire personer har mistet livet.

Det skriver flere medier, heriblandt USA Today.

En gerningsmand åbnede ild på stedet og dræbte tre mennesker og sårede mindst to andre, inden han selv blev dødeligt såret.

Politiinspektør Eliot Isaac oplyser, at politiet var i ildkamp med gerningsmanden, men det er uvist, om han blev dræbt af politiet, eller om han tog livet af sig selv.

- Et forfærdeligt skyderi i hjertet af vores by denne morgen. Adskillige skud, og desværre er der dødsfald. Der kommer stadig flere detaljer. Bed for vores by, skriver byrådsmedlem P.G. Sittenfeld på Twitter.

Foto: AP

Skyderiet fandt sted ved bygningen Fifth Third Center, som er hovedkvarter for banken Fifth Third i byen. Bygningen er 30 etager høj og byens femtehøjeste bygning.

Vidner beskriver ifølge USA Today, at de hørte op mod 15 skud på stedet.

Leonard Cain, der befandt sig på stedet, fortæller, at han var på vej ind i banken, da nogen advarede ham om skyderiet. Han fortæller, at en kvinde også var på vej ind i banken, og folk forsøgte at få hendes opmærksomhed. Kvinden bar dog høretelefoner og hørte derfor ikke advarslerne.

- Hun gik ind ad døren, og han skød hende, siger Leonard Cain.

Foto: AP

Motivet til skyderiet er endnu uklart.

Ekstra Bladet følger sagen...