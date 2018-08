LIGE NU Fragtskib stødt på grund i Lillebælt

Forsvaret er netop nu på jeg til fragtskibet DARWIN, der er gået på grund ud for øen Arø i Lillebælt.

- Vi får en anmeldelse kl. 18 fra en borger på Arø om, at et skib er gået på grund ud for øen. Vi tjekker det, og ganske rigtigt kan vi se, at han ikke kommer til at rykke sig nogen steder, og har siddet fast i halvanden time, siger Klaus Thing Rasmussen, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter.

Skibet er 75 meter langt og var ifølge siden Marine Traffic på vej fra Hamborg til Kolding. Men der kan godt gå nogle dage, inden det kan sejle videre, fortæller Klaus Thing Rasmussen.

- Vi har meddelt kaptajnen, at vi tilbageholder skibet. Det betyder, at han ikke må sejle videre, før vi har undersøgt det, så vi er sikre på, at det ikke spilder olie for eksempel.

- Derfor er vi på vej derover med et marinefartøj, der skal inspicere skibet for at se, om det lækker olie, og så skal skibsrederen selv sørge for, at dykkere gennemgår skibet, inden vi lader det sejle videre, siger han.

Skibet sejler under Antigua og Barbudas flag.

Opdateres.