LIGE NU Hørte mand råbe om hjælp: - Vi søger med ALT

Politi og Forsvaret er netop nu i fuld gang med at finkæmme havet ud for Spodsbjerg Havn på Langeland med helikopter og både i søgen efter en mand.

- Vi har fået en anmeldelse fra to 18-årige lokale, der er på stranden og angiveligt hører en mand råbe om hjælp på engelsk tre gange. Så vi søger med alt: Helikopter, både, og vi har politi med hunde på stranden, siger Lars Fredensborg, vagtchef ved Fyns Politi.

Kraftig strøm

Hvad der skulle have ført til, at manden muligvis er endt i vandet er uvist ligesom hans identitet, fortæller vagtchefen.

- Vi søger i et område cirka 200 meter nord for havnen,og vejret er heldigvis godt i den forstand, at der ikke er nogen vind, så forholdene for at spotte en mand i vandet er gode,. Til gengæld er der en strøm på omkring en knob, så den er ret kraftig, siger Lars Fredensborg.

Klokken 21.53 oplyser vagtchefen, at de fortsætter eftersøgningen ufortrødent.

Opdateres.