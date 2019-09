Lige nu: Kemiudslip på efterskole

Midt- og Vestjyllands Politi samt Brand & Redning er tirsdag formiddag til stede på Vedersø Idrætsefterskole.

Det skyldes en anmeldelse om kemiudslip på skolen, oplyser politiet på Twitter.

Flere af eleverne er blevet tilset af en læge. Ifølge politiet er der tale om 'milde symptomer'.

- Lægen oplyser, at der ikke umiddelbart er behov for at sende elever til behandling på sygehuset, skriver oplyses det på Twitter.

Vi er til stede på Vedersø Idrætsefterskole pga kemiudslip. Brand & Redning samt ambulance er på stedet. Der er tale om milde symptomer og eleverne er tilset af en læge. Lægen oplyser, at der ikke umiddelbart er behov for at sende elever til behandling på sygehuset. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) September 3, 2019

Ifølge politiet er udslippet begrænset til et lokale på efterskolen.

- Der er ikke og har ikke været fare for borgere i området i forbindelse med udslippet. Lokalet er afspærret, og eksperter er på vej for at undersøge udslippet, skriver politiet i et nyt tweet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres ...