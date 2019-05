Lige nu: Kvinde anholdt for dansker-drab i USA

Politiet i New Orleans har anholdt og sigtet 36-årige kvinde for drabet på den danske biker og familiefar Poul Hansen

En 36-årig kvinde er blevet anholdt og sigtet for skuddrabet på den danske krigsveteran og biker Poul Hansen lørdag 18. maj i New Orleans i USA.

Det oplyste Gary Scheets, presseofficer i New Orleans Police Depertement, for lidt siden i en mail sendt direkte til Ekstra Bladets redaktion.

Kvindens navn er Brandy Myles. Hun er sigtet for 'second degree murder' og varetægtsfængslet i sagen. Det vil sige, at der efter politiets mening ikke var tale om et planlagt mord.

En obduktion af danskerens lig viser samtidig, at Poul Hansen blev ramt af et skud i hovedet, som var dræbende. Politiet har ikke meldt ud, hvad motivet bag drabet kunne være.

Den danske familiefar, eks-kampsoldat og biker i veteranklubben Blood of Heroes blev skudt og dræbt, mens han alene gik en tidlig morgentur på America Street i nærheden af sit hotel 'Super 8' i det hårde kvarter omkring Chef Menteur Highway i det østlige New Orleans.

Her er den anholdt, sigtede og varetægtsfængslede Brandy Myles, som efter politiets opfattelse dræbte den danske krigsveteran Poul Hansen på åben gade i New Orleans. Foto: New Orleans Police Departement (NOPD)

Poul Hansen var på turistrejse igennem de amerikanske sydstater sammen med en snes andre danske motorcykel-entusiaster, da han blev slået ihjel på åben gade.

Danskeren blev klokken 6.05 fundet livløs og døende ud for blok nummer 4200. Det var cirka 10 minutter efter første alarmopkald om den brutale forbrydelse.

Skudt i hovedet og ryggen

Poul Hansen blev ifølge nyhedsmediet nola.com fundet med skudsår i hovedet og ryggen.

Danskeren lå angiveligt med ansigtet nedad og blev ifølge en pressemeddelelse fra NOPD udsendt i weekenden erklæret død, da redningsmandskab kom til stede.

Efterforskere fra NOPD-politikorpset i New Orleans var hurtigt til stede på America Street, hvor den danske familiefar og krigsveteran Poul Hansen lørdag morgen blev fundet dræbt af skud. Foto: Brett Duke/The Times-Picayenne

Selv har den afdødes kone ikke haft overskud til at udtale sig. På sin åbne Facebook-profil skrev hun tirsdag: 'Poul er blevet fundet død (...). Vi vil savne ham for altid'.

Poul Hansens 'brødre' i veteranklubben Blood of Heroes Denmark har også valgt at forholde sig tavse. Det er en social forening for soldater, læger og nødhjælpere, der har været udsendt for Danmark.

Klubben er ikke bande-relateret og havde ikke noget med den nu afdøde bikers rejse at gøre.

Den grønlandsk fødte og opvoksede dansker har tidligere været udsendt som kampsoldat i Kosovo, Irak og Afghanistan. Efter sin sidste udsendelse blev han diagnosticeret med posttramatisk stresssyndrom (PTSD). Han har siden trukket sig tilbage, og modtaget fuld krigsskadeerstatning.

Poul Hansen efterlader sig ud over sin kone en datter og en søn.

Advokat: Skudoffers tegnebog var væk

Den danske advokat Mads Pramming fungerer som talsmand for den afdøde Poul Hansens enke. Han blev ligesom den nærmeste familie først underrettet om den efterlyste danske turists tragiske skæbne næsten tre døgn efter drabet på ham i New Orleans. Foto: Stine Bidstrup

Overfor Ekstra Bladet og på vegne af Poul Hansens enke har advokat Mads Pramming forklaret, at politiet i flere døgn ikke anede, at den dræbte var en udenlandsk turist på gennemrejse.

- Hans tegnebog var væk, så politiet kunne ikke identificere ham og vidste for eksempel ikke, at han var dansk. Hans hustrus teori er, at de troede, han var hjemløs, siger Mads Pramming.

Den danske advokat fortæller, at de danske og amerikanske myndigheder efter politiets identifikationen af Poul Hansen informerede danskerens hustru om, at hendes mand med '100 procents sikkerhed' havde været udsat for en forbrydelse.

- Vi ved også, at politiets efterforskning tyder på, at det skete i forbindelse med et røveri. Det ser ud til at være et rovmord, men det siger jeg stadigvæk med visse forbehold, lød Mads Pramming forklaring, da Ekstra Bladet tirsdag henvendte sig om den gådefulde drabssag.

Dødningehoved og vielsesring

Poul Hansen blev først identificeret natten til tirsdag dansk tid. Det skete, efter at hans rejsebureau og hans familie havde rettet henvendelse til Udenrigsministeriet, som derefter tog kontakt til politiet i New Orleans.

Poul Hansen havde aftenen før sin forsvinden været samme med danske rejsefæller. Pludselig var han væk. I de efterfølgende dage blev han efterlyst på de sociale medier og i sit netværk i Danmark.

I sidste ende blev Poul Hansen identificeret ved hjælp af det dødningehoved, der prydede hans højre overarm, og en vielsesring.

