Lige nu: Lægebil i kæmpe ulykke på ringvej

En lægebil under akut udrykning var her til morgen involveret i en større trafikulykke på Nordre Ringvej cirka 100 meter nord for Mellemtoftevej i Glostrup vest for København.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab og Brian Munck, vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- Vi modtog et alarmopkald om ulykken klokken 9.12, og der er meldinger om, at der er en fastklemt person i et af køretøjerne, siger Brian Munck.

Den forulykkede lægebil med smadret forparti holder med fronten ud mod Nordre Ringvej. Foto: Kenneth Meyer

Brian Munck oplyser, at der er tale om et harmonikasammenstød, og at 'fire parter' er involveret i ulykken, som har udløst trafikale vanskeligheder på vejnettet omkring Nordre Ringvej og Nordre Kirkegård. Kun et spor er indtil videre farbart for bilisterne.

- Jeg ved ikke mere endnu, siger vagtchefen.

#Uheld Nordre Ringvej nord for Mellemtoftevej, Glostrup, melding om fastklemt i køretøjet, forvent en del blå blink og kø i området. Opdatereres.... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 14, 2019

Ekstra Bladets reporter på stedet forklarer, at der er tre skadede personkøretøjer ud over den forulykkede lægebil, som tilsyneladende er kørt op i en anden bil i det glatte føre. Det udviklede sig derefter hurtigt til et harmonikasammenstød.

Flere ambulancer har forladt ulykkesstedet med tilskadekomne. Politiet og Hovedstadens Beredskab er massivt til stede.