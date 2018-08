LIGE NU Lastbil væltet på motorvej: Flere spor spærret

Politi og redningsmandskab er lige nu til stede på Holbækmotorvejen ved afkørsel otte Fløng, efter en lastbil er væltet ind i midterrabatten.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er sket, siden han er endt i midterrabatten, men intet tyder på, at han har været påvirket, så det kan have være et eksploderet dæk eller lignende, der har forårsaget ulykken, siger Lars Guldborg, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Lastbilen ligger på en måde, så et af tre spor er spærret i indadgående retning mod København, mens to spor er spærret i udadgående.

- Vi har bjergningskøretøjer herude, men alt efter, hvad de vurderer, kan vi blive nødt til at lukke flere spor, siger Lars Guldborg.

Lastbilen har ikke kørt med farligt gods, og ingen er kommet til skade i ulykken.

Opdateres.