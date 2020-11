Lige nu: Lighund leder efter Maria i fjord

I forsøget på at finde Maria From Jakobsen er Nordsjællands Politi netop nu i gang med at afsøge et hjørne af Roskilde Fjord. Både minørdykkere og hunde deltager i afsøgningen, og blandt andet har politiet en sort schæfer med ude i en gummibåd.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en af de fem danske politihunde, som politiet er ved at træne op til at at finde lig i vandet. Det bekræftes af leder af Rigspolitiets hundetjeneste John Jensen.

- Det er gået så godt med vores træning, så jeg skønnede, at vi i denne sag ville bruge en af de hunde, der ikke er færdigtrænet endnu, men som har vist gode takter i træningen. Vi giver det et forsøg, om hunden skulle give indikationer, siger John Jensen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets fotograf fortæller, at hunden ser vældig selvsikker ud på gummibåden, hvor den står med poterne op på kanten og med opmærksomheden rettet mod vandet.

Der er også minørdykkere i vandet, ligesom beredskabsstyrelsens drone er ved at komme i vejret.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Norsjællands Politi bekræfter tilstedeværelsen, som hænger sammen med eftersøgningen af Maria From Jakobsen.

Lighunde blev også brugt under eftersøgningen af Kim Wall, som blev dræbt og parteret af den siden livstidsdømte Peter Madsen. Dengang lånte dansk politi hunde fra Sverige til den omfattende eftersøgning, men nu er man gået i gang med at træne danske hunde til opgaven.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. I starten troede politiet, det var en forsvindingssag, hvor der ikke var foregået noget kriminelt. 15. november anholdt de så pludselig en 44-årig mand og sigtede ham for drab på kvinden. Manden, der nægter sig skyldig, har en relation til Maria From Jakobsen, men er beskyttet af navneforbud.

Vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscenteret ved Nordsjællands Politi Lau Lauritzen har på intet tidspunkt lagt skjul på, at politiet befinder sig i et kapløb med tiden. Det har sat efterforskerne under et voldsomt pres, at der gik så lang tid, før sagen blev efterforsket som drab. Alligevel fortsætter arbejdet med at finde den 43-årige psykolog og mor til to ufortrødent.

Politiet har også gennemsøgt et område af skoven Færgelunden ved Jægerspris.

Rigspolitiet oplyser til Ekstra Bladet, at de fem danske vandsøgningshunde forventes færdiguddannet umiddelbart før sommerferien næste år.