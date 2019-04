LIGE NU: Mand anholdt i mystisk politiaktion

Opdateret klokken 18.56: Området er fortsat afspærret af politiet.

Fredag aften er en person anholdt i Ølgod i Sydjylland. Der skulle være tale om området ved OK-tanken og SuperBrugsen i byen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

De oplyser samtidigt, at der er mange politifolk til stede under aktionen. Ifølge JydskeVestkysten er politifolkene bevæbnet med maskinpistoler. Et vidne skriver til Ekstra Bladet, at aktionen har stået på i cirka tre timer.

Der er også ankommet en ambulance til stedet. Foto: Peder Kristensen

JydskeVestkysten erfarer, at politiet var fremme ved stedet omkring klokken 16.20.

- Jeg kan oplyse, at vi har anholdt en mand. Vi kan ikke oplyse yderligere, siger kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi til mediet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra politiet.

https://twitter.com/SjylPoliti/status/1116738744944558086

