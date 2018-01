LIGE NU: Mand kørt ned efter groft hjemmerøveri

Sydjyllands Politi har hårdt brug fra vidner efter et hjemmerøveri, som endte med, at tre personer under flugten kørte ældre mand ned

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser vidner til et groft hjemmerøveri, som er sket tirsdag eftermiddag kort før klokken 16.35 på Varbergvej i Haderslev.

Det sker i forsøget på at finde frem til to udenlandske kvinder, som udgav sig for at være fra Hjemmeplejen, og som har været på besøg i hjemmet hos et ældre ægtepar.

Hjemmerøveriet begyndte formentlig som et forsøg på tricktyveri, men det er politiets opfattelse, at det udviklede sig dramatisk, idet den ældre mand tilsyneladende opdagede, hvad der var på færde og gav sig til at løbe efter kvinderne under flugten.

- Enten er den ældre mand blevet slået ned, eller også er han blevet kørt ned. Vi fik melding om et færdselsuheld, og det viste sig altså, da patruljen nåede frem, at der var tale om et hjemmerøveri, siger Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet oplyser, at tricktyveriet begyndte med, at to kvinder bankede på hos ægteparret.

- Den ene kvinde får lokket manden ud af huset. Imens benytter den anden kvinde lejligheden til at komme ind i huset. Her napper hun en pengekasse, siger vagtchefen.

Vidner søges vedr. røveri i dag kl. 16.35 på Varbergvej i Haderslev, hvor ældre ægtepar blev opsøgt af 2 udenlandske kvinder. Udgav sig som hjemmeplejen og slap væk med pengekasse. Da den ældre mand løb efter, blev han enten kørt ned eller slået ned. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 16, 2018

Manden fandt ud af det. Han prøvede at løbe efter. Fordi de to kvinder udøvede vold i forsøget på at slippe væk med udbyttet, er der tale om et røveri, forklarer Lindholdt videre.

Manden er kommet til skade og kørt til behandling på sygehuset i Aabenraa

Det er sparsomt med signalements-oplysninger. Ud over de allerede nævnte er politiet på udkig efter en lys Volvo og en blå Ford.

- Det er de to biler, som vidner har nævnt. Der kan naturligvis kun være tale om den ene af de to biltyper, men det er, hvad vi har at gå efter lige nu, siger vagtchefen.

Politiet har klokken 17.20 fået melding om, at der er fundet et pengeskab. Senere på aftenen vil politiet muligvis koble fundet sammen, så der kan blive tegnet et billede af en flugtrute.

Politiet er lige nu til stede på Varbergvej, hvor der afhøres vidner. Det er muligt, at der kommer et mere uddybende signalement af de to udenlandske kvinder senere.

Har man oplysninger i sagen bedes man kontakte tlf.: 114.

Kort efter klokken 18.30 er politiet klar med offentliggørelse af en formodet flugtrute.

Vedr. røveri i Haderslev: De 2 kvinder undløb til p-plads på Varbergvej, hvor en mand ventede i en lys personbil (sedan) - muligvis Volvo S40 el. S60. Påkørte under flugten den ældre mand og kørte i retning mod Christian X´s Vej. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 16, 2018

Det er nu politiets opfattelse, at en mand ventede på de to kvinder på en p-plads på Varbergvej i en lys sedan. Muligvis en Volvo S40 eller S60. Det er opfattelsen, at bilen er kørt i retning af Christian X's Vej, efter at chaufføren forinden påkørte den ældre og stærkt alderssvækkede mand, som havnede på køleren af flugtbilen.

Politiet undersøger også, om røveriet på Varbergvej kan være begået af de samme personer, der tidligere tirsdag var på færde i Gram.

Fra Højmarken i Gram fik politiet omkring klokken 15.45 en anmeldelse fra en ældre mand, der var blevet opsøgt i sit hjem af en udenlandsk udseende kvinde. Hun ringede på døren og spurgte, om han skulle have udleveret medicin.