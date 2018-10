LIGE NU: Motorvej spærret efter soloulykke

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Fynske Motorvej er mandag aften spærret i vestgående retning efter et uheld på motorvejen.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Uheldet er sket mellem afkørslerne 50 og 51 Odense SØ og Odense S. Det er anmeldt til alarmcentralen klokken 22.41.

E20 Fynske Motorvej vestgående er spærret ml. <50>

Odense SØ og <51> Odense S pga. uheld. Forvent længere rejsetid. Der er ingen tidshorisont. Trafikken ledes pt. fra ved <50>

Odense SØ #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) October 22, 2018

Trafikken ledes fra ved afkørsel 50 Odense SØ.

Vagtchef ved Fyns Politi Torben Jakobsen fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om et solouheld. Uheldet er så alvorligt, så der er blevet tilkaldt en bilinspektør.

- Der er tale om en enkelt bil, der er forulykket og er kørt fra vejen. De nærmere omstændigheder er ikke klarlagt endnu, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Politiet kan ikke oplyse hvor lang tid, der går, før spærringen vil blive ophævet, da det er bilinspektøren, der bestemmer det.

Klokken 23.10 skriver Vejdirektoratet på Twitter, at venstre spor nu er blevet åbnet for trafik. Det oplyses videre, at trafikanter alligevel skal forvente forlænget rejsetid.