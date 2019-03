LIGE NU: Norsk kongepar angrebet af rasende demonstranter

Kaos under statsbesøg i Chile

Det norske kongepar, kong Harald og dronning Sonja, har søndag været i nærkontakt med en stor gruppe rasende demonstranter under parrets statsbesøg i Chile.

Det skriver flere norske medier, herunder Dagbladet, som har en reporter til stede.

Parret har været i Chile siden onsdag og er siden stødt på en række demonstrationer.

I byen Puntas Arenas blokerede demonstranter lørdag vejen for kongeparret på et torv i byen.

Og søndag dukkede 30-40 demonstranter op nærmest ud af ingenting på en flyveplads og gik til angreb på biler i kortegen, der skulle fragte kongeparret væk fra lufthavnen. NRK, som også er til stede under besøget i Chile, skriver, at demonstranterne hamrede løs på biler i kortegen med knytnæver og flag.

Samtidig råbte demonstranterne slagord. Flere af demonstranterne havde kroner på hovederne.

Også pressebussen, som NRK's reporter sad i, blev angrebet.

Det norske kongepar er flere gange under statsbesøget blevet mødt af utilfredshed. Foto: Ritzau Scanpix

Både politi og sikkerhedsfolk blev nødt til at fjerne demonstranterne for at få kongeparrets kortege væk.

Det menes, at blandt andet Greenpeace har del i aktionerne mod det norske kongepar, og at deres utilfredshed skyldes forhold under norsk lakseproduktion. En produktion, hvoraf dele foregår i Chile.

Dagbladets reporter fortæller, at der søndag har været demonstrationer alle steder, hvor kongeparret har været i verdens sydligste by, Porto Williams.

