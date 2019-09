LIGE NU: Pizzeria i flammer

Mandag morgen står et pizzeria i Ørum på Djursland i flammer.

Brandfolk arbejder på stedet for at få bugt med flammerne. Det bekræfter Beredskab og Sikkerhed Randers over for Ekstra Bladet.

- Der er ild i et pizzeria. Den vil være slukket inden for et par timer, lyder det fra indsatsleder Jan Recke.

Det pågældende pizzeria ligger på Åbrovej i den lille østjyske by.

Ifølge Østjyllands Politi er der kun sket materiel skade.

- Ilden brænder fortsat derude, kan jeg bekræfte. Der er ikke sket nogen personskade ved branden, siger vagtchef Morten Bang Rasmussen til Ekstra Bladet.

