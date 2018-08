Lige nu: Politi til stede efter muligt knivoverfald ved skole

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Københavns Vestegns Politi undersøger mandag eftermiddag et muligt knivoverfald ved HF og VUC i Hvidovre. Vagtchefen ved Vestegnens Politi Peter Grønbæk bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været en hændelse, men ellers har han kun en kort kommentar.

- Vi kommer med en pressemeddelelse inden længe, siger han.

Ved Åmarken Station i Hvidovre er en person muligvis blevet stukket ned mandag. Politiet oplyser, at personen ikke ønsker at fortælle om episoden.

Betjente undersøger mandag over middag det mulige gerningssted, hvor en man formoder, at der er sket et knivoverfald, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ved overfaldet er personen blevet lettere såret.

Københavns Vestegns Politi er lige nu ved at undersøge et muligt gerningssted nær Åmarken Station i sag om knivstik. Personen, der er lettere såret, ønsker ikke at fortælle om episoden til politiet. Intet yderligere for nu #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 27. august 2018

VUC deler opslag

Til gengæld har uddannelsesinstitutionen selv kommunikeret ud om hændelsen til offentligheden. I et opslag på Facebook skriver København Syd HF og VUC:

'Der er sket en hændelse på vejen ude foran skolens område på Hvidovre. Politiet er på stedet for at afsøge. Det kan på nuværende tidspunkt ikke bekræftes om nogle af de indblandede har tilknytning til skolen. Vi ved, at en person selv er taget på skadestuen. Det er, hvad vi ved indtil videre'.

