Lige nu: Politiet har fundet efterlyst 19-årig

Sporhunde deltager nu i menneskejagt på læærling fra Lolland, der forsvandt i formiddag efter at have sendt snapchat-foto med 'blå piller' til vennerne

Sydsjællands Politi efterlyste først på aftenen den 19-årige lærling Casper Refer Rasmussen fra Lolland, som i formiddag forsvandt i depressiv tilstand efter at have sendt et snapchat-foto med blå piller liggende foran sig ud til vennerne.

Det oplyser Kent Edvardsen, vagtchef i Sydsjællands Politi, som over middag modtog en anmeldelse fra den unge mands forældre.

- Vi er bekymrede for ham. Vi er ikke mindst utrygge ved, hvad han har gang i, på baggrund af det foto, han sendte, før han forlod adresser i Rødby Havn eller Nakskov. Han er sidst set omkring klokken 10.30, fortæller vagtchefen.

Kan være ramt af kærestesorg

Politiet har også haft en uddybende samtale med Casper Refer Rasmussens forældre.

- De fortæller, at han og kæresten gik fra hinanden for tre uger siden. Det var en beslutning, han selv var med til at træffe, men kærestesorg kan alligevel have været løftestang for en depression, siger Kent Edvardsen.

Vi søger Casper Refer Rasmussen der er 19 år, 178 cm høj, alm. af byg. iført sort tøj. muligvis med påskrift "Auto-Centro". Han bor på Lolland. Hvis der er nogle som ved hvor Casper befinder sig eller har set ham hører vi gerne fra Jer. Ring 1-1-4. Vh. vagtchefen #politidk. pic.twitter.com/ilC24JVl5z — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) October 11, 2018

Det er uklart for politiet, om den efterlyste lærling senest blev set forlade sin læreplads i Nakskov eller den virksomhed, hvor han havde fritidsjob i Rødby Havn.

Sporhunde i menneskejagten

Politiet har skaffet teleoplysninger, der viser, at Casper Refer Rasmussens mobiltelefon befandt sig i Nakskov-området i tændt tilstand klokken 14.15.

- Men sendemasterne dækker desværre et stort område herude, siger Kent Edvardsen.

Politiet har udsendt patruljer med sporhunde, og Beredskabsstyrelsen har kørt en drone i stilling.

- Vi er jo nødt til at sadle op med det samme, siger Kent Edvardsen.

Casper Refer Rasmussen er 1,78 meter høj og almindelig af bygning. Han var ved sin forsvinden iført sort tøj - muligvis med påskriften 'Auto C-Centro'.

Folk med oplysninger om Casper Refer Rasmussens færden bedes hurtigst muligt ringe til Sydsjællands Politi på alarmopkald 114.