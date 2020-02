Lige nu: Politiet undersøger mistænkeligt forhold

Nordsjællands Politi er onsdag eftermiddag til stede i Lyngby, hvor de undersøger et mistænkeligt forhold.

Det skriver politiet på Twitter.

- Vi er lige nu til stede ved Lyngby Kirkestræde i Lyngby, hvor vi er i færd med at undersøge et mistænkeligt forhold, står der i opslag, der er publiceret klokken 14.22.

Politiet har på nuværende tidspunkt ingen yderligere kommentarer.

Flere øjenvidner fortæller til Ekstra Bladet, at man har afspærret et område ved kirken, og at der holder en ambulance helt oppe ved kirken.