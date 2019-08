LIGE NU: Søger efter forsvundet kajakroer

Per Gundorph Hansen forsvandt efter en tur på havet omkring Lolland

En stor gruppe frivillige er netop nu i gang med at lede efter den 70-årige Per Gundorph Hansen, der forsvandt for en uge siden.

Han blev sidst set ved Vigsnæs på det nordlige Lolland 27. juli klokken 13.30, hvor han sejlede ud med kajak, men han kom ikke tilbage som aftalt. Eftersøgninger med redningshelikopter og både var uden resultat. Ifølge Folketidende blev hans kajak senere fundet tom på østsiden af Askø.

Lørdag har Missing People stablet en stor eftersøgning på benene, hvor søgere til fods og med både mødtes klokken 10.

'Per er sejlet ud i sin kajak og ikke kommet tilbage. Derfor har vi brug for mange både, helst lavbundede, da vandet er meget lavt i den område, vi skal søge', skriver Missing People i opslaget på Facebook, hvor de opfordrer folk til at møde op.

Ifølge TV 2 Øst deltager en professionel dronefører, 14 kajakroere og otte motorbåde i dagens eftersøgning.

Indsatsleder Janne Bisgaard fra Missing People siger til Ekstra Bladet, at det er imponerende, at de har fået så mange både på vandet på så kort tid.

- Lokalsamfundet bakker virkelig op, og da Per er barnefødt her, har han en kæmpestor berøringsflade her. Alle kender ham. Og sejlere er et folkefærd, der gerne vil hjælpe, siger hun.

Hun opfordrer folk, der sejler i Smålandsfarvandet til at holde øje, når de er ude og sejle, ligesom man gerne må være opmærksomme, når man går langs kysten.

Familien til den forsvundne Per Gundorph Hansen har på Facebook opfordret folk til at lede efter deres far.

'Eftersøgningen er nu indstillet og det formodes, efter fundet af hans forliste kajak ved Askø, at han er omkommet. Vi beder alle til vands og til lands, at holde øje med ham. Vi vil gerne have ham hjem, så hurtig som muligt, så vi kan tage værdigt afsked med ham, skriver familien.

Hvis man ved noget, kan man kontakte politiet i 114.