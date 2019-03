Politiet ønsker endnu ikke at afsløre baggrunden for politiaktion

Politiet er rykket ud med en stor styrke til en aktion på Vestsjælland. Ifølge vidner på stedet er der tale om en adresse på Klosterparkvej i Kalundborg.

- Jeg kan bekræfte, at der er en aktion i gang i vores politikreds, men jeg kan ikke oplyse nærmere lige nu. Det er ikke os, der har sagen, men selvfølgelig er vi indblandet, når det er i vores kreds, siger pressemedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist.

Hun oplyser, at de assisterer Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi og henviser til vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Han ønsker dog ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.

- Vi sender en pressemeddelelse ud på et tidspunkt, når vi har lidt mere overblik over det, siger han.

Et vidne, som Ekstra Bladet har talt med, så en lang kortege af politibiler under udrykning på Holbæk-motorvejen i retning mod Kalundborg, herunder flere indsatslederbiler og et køretøj fra PET´s Aktionsstyrke.

PET har ingen kommentarer, men henviser til politiet.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er omkring 30 betjente rykket ind i et område ved Rema 1000 ved Klosterparkvej og Bredekildevej. Politi i kampuniformer er rykket ind i flere opgange i en boligblok.

Opdateres...