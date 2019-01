LIGE NU Stort område afspærret: Børn på hospitalet efter klorudslip

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

11 personer er kørt med ambulance på hospitalet efter et klorudslip i Hvidovre torsdag ved middagstid. Af de 11 er størstedelen børn.

- De har haft haft symptomer efter klorudslip, fortæller en talsperson fra Hovedstadens Akutberedskab til Ekstra Bladet.

Et område på 100 meter omkring Avedøre Idrætscenter er afspærret på grund af afgasning af klor fra svømmehallen.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Det er meget giftigt at indånde klor i store mængder, så beredskabspersonalet er grundigt beskyttet. Foto: Steven Knap/Byrd.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.11, og i øjeblikket bliver flere voksne og børn tilset på stedet.

Har man været i svømmehallen tidligere i dag, anbefaler sundhedsmyndighederne, at man ringer 112, hvis man har smerter i brystet eller svært ved at trække vejret. Oplever man sviende øjne eller kløe i halsen, skal man ringe 1813.

- Det er ikke farligt at være udendørs ved svømmehallen, men hvis man alligevel har symptomer, så skal man kontakte 112 eller 1813, lyder det en talsperson for Regionhovedstadens Akutberedskab.

Kl. 12.11 indgik anmeldelse om afgasning af klor i et teknikrum i svømmehallen på Trædrejerporten i Hvidovre. Myndighederne er på stedet og har afspærret 100 m omkring hallen. Flere voksne og børn tilses på stedet. Følg vores anvisninger, tak. Pt. tyder alt på et uheld. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 10. januar 2019

Reagerede på lugt

Klorudslippet blev opdaget af dem, der var i svømmehallen, da det skete. Det fortæller Anne Wallberg, der er centerchef for politik og ledelse i Hvidovre Kommunne, som driver svømmehallen.

- Der var cirka 100 mennesker nede og svømme - tre skoleklasser og andre gæster. De fik en fornemmelse af, at der lugtede af klor, og så greb de ind, siger hun.

Herefter blev alle evakueret, og skoleklasserne sendt tilbage på skolerne, hvor de blev observeret af sundhedspersonale.

Hvidovre Kommunne har endnu ikke noget bud på, hvordan klorudslippet er sket, men politiet skriver på Twitter, at alt tyder på et uheld.

Resten af Avedøre Idrætscenter åbner som normalt fredag, men svømmehallen forbliver lukket.

- Om de kan nå at åbne i weekenden, det ved jeg ikke. Vi vil løbende orientere på vores hjemmeside, lyder det fra Anne Wallberg.

Måtte ikke hente børn

Idrætscenteret ligger op ad et boligområde, hvor Lea Blach bor.

- Jeg bor cirka 50 meter derfra. Jeg var ude og gå med min hund, da jeg hørte en masse udrykning. Det er ikke usædvanligt, men så kom der brandbiler og en indsatslederbil, og så tænkte jeg, at jeg måtte se, hvad der skete, for de holdt lige ved siden af, hvor jeg bor, fortæller hun.

- Jeg kunne se mennesker blive guidet hen til ambulancerne. De havde det ikke så godt. Nogle af dem fik ilt, og der var også nogle, der blev sat på en bænk ved busstoppestedet.

Klokken 14.30 arbejder politiet og redningsmandskab stadig på stedet. Foto: Steven Knap/Byrd.

Lea Blach har ikke selv kunne lugte klor, men hendes yngste barn går i en daginstitution, der ligger lige op af idrætcenteret. Her er alle børnene blevet taget indenfor, mens døre og vinduer holdes lukket, og forældrene har fået besked om, at de skulle vente med at hente deres børn. Kort før klokken 14 har institutionen dog ringet og sagt, at børnene godt må blive hentet igen.

- De har også ringet fra skolen og spurgt, om de måtte sende min dreng hjem, fordi vi bor i det afspærrede område, lyder det fra hende

Stemningen omkring idrætscenteret er dog rimelig rolig, og Lea Blach er heller ikke selv nervøs.

- Hvis jeg havde kunne lugte klor, havde jeg været mere nervøs, slår hun fast.

Hovedstadens Beredskab skriver klokken 14.45 på Twitter, at der stadig er kemidykkere på arbejde, og at de vil være på stedet et par timer endnu.

