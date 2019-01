Lige nu: Trafikkaos i København: Busser i sammenstød

To gule bybusser er kørt sammen i tæt trafikeret vejkryds på Østerbro

Morgen-trafikken er gået i hårknude på en del af Nørre Allé i København Ø, efter at to af Arrivas gule bybusser lige før klokken ni har haft et sammenstød i det tæt trafikerede lyskryds ved Jagtvej.

Det oplyser Henrik Brix, vagtchef i Københavns Politi.

- Vi er lige landet derude, men jeg kan allerede nu sige, at der ikke er fastklemte i de to busser, og ingen alvorligt tilskadekomne, siger Henrik Brix.

Han har fået meldinger om, at der muligvis kan være lettere tilskadekomne, og at der er ambulancer på vej ud til det centralt beliggende vejkryds.

Politiets vagtchef oplyser, at der er 'en del trafikale udfordringer' i området efter de to bussers sammenstød og en del kødannelse.

Henrik Brix opfordrer derfor morgentrafikanterne på Østerbro til indtil videre at finde en alternativ rute.