Lige nu: Tre biler i uheld - skaber lang kø

Tirsdag morgen har der været et færdselsuheld på Østjyske motorvej i sydgående retning ved afkørsel 58

Kun et spor er åbent på Østjyske motorvej i sydgående retning syd for Hedensted efter et færdselsuheld.

Det oplyser vagtchef i Sydøstjyllands Politi Halfdan Cramer til Ekstra Bladet.

- Der er tale om et færdselsuheld, hvor tre biler er impliceret. En af bilerne har ramt et autoværn, siger vagtchefen og fortsætter:

- Der har været vragrester på motorvejen, og derfor har vi haft den helt afspærret. Men kort efter klokken otte åbnede vi et spor op igen, siger han.

Vagtchefen kan ikke oplyse, om nogle personer er kommet til skade i forbindelse med ulykken.

- Der er dog ikke alvorligt tilskadekomst, men om ambulancen har behandlet nogle på stedet, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det.

Politiet arbejder lige nu på at få ryddet op på stedet. De oplyser klokken 8.15, at begge spor er åben igen.

På grund af politiets arbejde er der en del kø på stedet.

Færdselsuheld E45 Hedensted. Begge vognbaner åbnet - men der arbejdes forsat på stedet, så vis hensyn og kør forsigtigt/Vagtchefen. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) January 30, 2018

