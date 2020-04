LIGE NU: Tre personer anholdt

Politiet har anholdt tre personer, der forsøgte at stikke af

Tre personer er blevet anholdt i København, efter at politiet eftersatte et køretøj på Borups Allé.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi eftersatte et køretøj ude ved Borups Allé og Bispengbuen og har anholdt tre personer ved Nordre Fasanvej, siger politiets vagtchef Michael Andersen.

Foto: Kenneth Meyer

Politiet oplyser, at den 21-årige fører af bilen nægtede at holde ind til siden og i stedet forsøgte at stikke af.

- Vi kan i hvert fald konstaterede, at føreren af bilen ikke havde noget kørekort. Om det var derfor, han ikke ville stoppe, det vides ikke, siger Michael Andersen.

Eftersættelsen skete i første omgang som et rutinetjek, indtil bilisten pludselig forsøgte at køre væk.