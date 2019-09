LIGE NU: Verdens næststørste raffinaderi i flammer

Et lyn er angiveligt årsagen bag branden, som har efterladt et helt område uden strøm

Natten til fredag dansk tid er det udbrudt massiv brand på det største raffinaderi i Venezuela.

Den voldsomme brand har efterladt hele Paraguana-halvøen, hvor Amuay-raffinaderiet ligger, uden strøm, melder flere lokale på Twitter. Indtil videre er der ikke kommet noget frem fra myndighedernes side.

Billeder viser dog brandbiler og ambulancer foran raffinaderiet.

Branden brød ud ved 21-tiden lokal tid.

Amuay-raffinaderiet, der er landets største og menes at være verdens næststørste, blev ramt af en voldsom gaseksplosion i 2012. Her omkom 39 mennesker, heriblandt et tiårigt barn.

Reportan incendio en Refinería de #Amuay posiblemente causado por tormenta eléctrica en Planta 4 y dejó sin electricidad a #Paraguaná pic.twitter.com/YbiSf0L4VJ —ᾄᾗᾄҭἔłὄʀẓᾄ (@anatelorza) September 20, 2019

Nos llego esta informacion

Dios mio santo cayó un rayo en crp #amuay se apago toda refinería desde mi casa se huele y ve la fuga?

Punto fijo sin luz hasta la refinería pic.twitter.com/0SUp8KqckI — MARIA GRIFFITH (@chapism) September 20, 2019

