Lighunde leder efter forsvundet milliardærfrue

Norsk politi får assistance af svensk politi i jagten på Anne-Elisabeth Hagen, som i morgen har været væk i et halvt år

Norsk politi får nu hjælp af svenske politihunde i jagten på Anne-Elisabeth Hagen, som ingen siden 31. oktober hverken har set eller hørt fra.

Den 69-årige, norske kvinde, der er gift med en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen, formodes at være bortført, og politiet har derfor i månedsvis efterforsket sagen intenst i håbet om at finde frem til kvinden og dem, der står bag den formodede bortførelse.

Politiet har ifølge VG igen søgt efter kvinden i søen Langvannet og vil nu kaste sig over søen Vesletjern, som ikke tidligere er undersøgt, rapporterer avisen.

Til eftersøgningen i de to søer har det norske Rigspoliti Kripos hentet hjælp fra svenske kolleger.

– Vi er fra svensk politi. Det er lighunde, som blandt andet er specialiseret i at søge i vand, siger en af de svenske hundeførere til VG.

Svenske lighunde hjælper norsk politi i jagten på forsvundet milliardærfrue. Foto: Lise Åserud/Ritzau Scanpix

Hjalp i Peter Madsen-sag

I Danmark har politiet også benyttet sig af svenske lighunde til opklaringen af en af danmarkshistoriens mest omtalte kriminalsager. Her spillede tre svenske lighunde en afgørende rolle, da de fandt ligdele fra den dræbte journalist Kim Wall på bunden af Køge Bugt.

Hundene Ben, Ace og Cross var i Danmark af tre omgange for at lede og var sammenlagt på havet over ti dage.

Dykkere fandt blandt andet den 30-årige journalists hoved på 10-12 meters dybde, efter hundenes markeringer, hvilket var med til at tilbagevise den senere drabsdømte Peter Madsens forklaring om, at Kim Wall døde efter et fald fra ubådens tårn, hvor hun fik kraniebrud.

Ekstra Bladet har ikke oplysninger om, hvilke hunde svensk politi har taget med på arbejde i de norske søer.

Tirsdag er det et halvt år siden, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem. Foto: Ritzau Scanpix

Holder kortene tæt til kroppen

Hundeførerne, som selv har medbragt båd til efterforskningen af den norske kriminalsag, holder ifølge avisen kortene særdeles tæt til kroppen.

I eftersøgningen medvirker ifølge VG to hunde fra Kripos og to fra Sverige.

De to søer, som er i politiets søgelys, ligger på hver side af Anne-Elisabeth og Tom Hagens ejendom i Fjellhamar.

Ægteparrets bolig ligger på bredden af Langvannet, mens Vesletjernet ligger nogle hundrede meter væk.

Fakta: Den formodede kidnapning af Anne-Elisabeth Hagen 68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt 31. oktober 2018 fra sit og sin mands, Tom Hagens, fælles hjem i Lørenskog mellem Oslo og Lillestrøm.

I hjemmet blev der blandt andet fundet et brev, som den eller de formodede kidnappere har efterladt.

Politiet har på et tidligt stadie været involveret i sagen. Det er dog blevet holdt hemmeligt i offentligheden, da den eller de formodede kidnappere har truet med at dræbe kvinden, hvis politiet bliver involveret.

Angiveligt har kidnapperne krævet kryptovaluta for ni millioner euro i løsesum.

Omkring klokken 14 mandag kredsede en båd med politi og en lighund rundt i Langvannet ud for Hagen-parrets hus. En time efter blev båden taget på land og fragtet til Vesletjern.

Halvårsdag

Udover efterforskningen til søs har politiet også genoptaget efterforskningen på parrets ejendom.

- Det er planlagte undersøgelser, som gennemføres nu. De er ikke udløst af nye oplysninger i sagen, siger politiinspektør Tommy Brøske til VG.

Tirsdag er det et halvt år siden, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem. Ifølge politiet har der ingen livstegn været fra kvinden.

I slutningen af februar luftede norsk politi for første gang, siden kvinden forsvandt, muligheden for, at hun ikke længere er i live:

- Det er naturligt at stille spørgsmål og betvivle, om hun fortsat er i live, sagde politiinspektør Tommy Brøske på et pressemøde fire måneder efter, at den i dag 69-årige kvinde forsvandt.