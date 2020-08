Likvideret i Herlev: Historisk hårde straffe

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Livstid og tyve års fængsel.

Sådan lyder straffen til i alt fem svenske bandemedlemmer, der netop er blevet dømt ved Retten i Glostrup for dobbeltdrab og drabsforsøg begået sidste år.

Dermed er der i dag skrevet retshistorie i retten i Glostrup, da det er første gang, at en drabstiltalt, der var under 18 år på gerningstidspunktet er blevet idømt tyve års fængsel.

De fem svenske bandemedlemmer, der tilhører grupperingen Dödspatrullen, blev tidligere fredag formiddag kendt skyldige i drabet to mænd på 21 og 23 år samt drabsforsøget på en 22-årig mand.

De ældste tiltalte Mansor Abdi Ismail, 20, Mohammed Abdighani Ali, 22 og Benjamin Owusu Afriye, 25, idømmes lovens strengeste straf.

Samtidig får sagens to yngste tiltalte, Mohammad Oad, der på gerningstidspunktet var 17 år og Abraham Abdul-Kader, der dengang lige var fyldt 18 år, den tidsbestemte straf på 20 år.

De fem bandemedlemmer har sagen igennem nægtet sig skyldige, men fredag fandt et enigt nævningeting det bevist, at de handlede i forening, og at de som led i en bandekonflikt havde planlagt at likvidere rivalerne fra den stockholmske gruppering Shottaz.

Det er et enigt nævningeting, som har fundet frem til de hårde straffe og retten har dømt efter den særlige bandelov, §81a, der gør det muligt at fordoble straffen i banderelaterede forbrydelser.

- Der er skudt i en boligområde på et tidspunkt, hvor mange mennesker er hjemme. Man har overhovedet tikke taget hensyn til at forskellige sagesløse personer kunne risikere at blive ramt, lød begrundelsen for retsformanden.

Episoden fandt sted 25. juni 2019 kort før klokken 18 i boligkvarteret Sennepshaven i Herlev. Her forvandlede maskerede gerningsmænd bevæbnet med automatvåben og en pistol det ellers fredelige boligkvarter til et inferno af skudsalver og råb om hjælp.

Adskillige beboere og tilfældigt forbipasserende var vidne til likvideringerne, som fandt sted på boligkvarterets parkeringsplads omkring klokken 17.50.

Den 23-årige 'Franky' (th.) og den 21-årige 'Gucci' (i midten) blev dræbt, mens deres kammerat (tv.) alene overlevede ved at gemme sig i et buskads. Privatfoto

Dödspatrullen og Shottaz har siden 2015 bekriget hinanden i de svenske forstæder Rinkeby og Tensta. Undervejs i retsagen er det kommet frem, at de to bander er blandt de meste brutale i hjemlandet.

- De er de absolut mest voldelige og står bag den konflikt med flest dødsfald til følge, fortalte et svensk politividne - en kriminalkommissær, som har fulgt den kriminelle underverden i Sverige i 30 år.

