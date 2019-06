Likvideret med skud: Politiet kigger mod Sverige

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

De to dræbte fra gårsdagens skyderi i Sennepshaven i Herlev er endnu ikke blevet identificeret, men meget tyder på, at politiet skal kigge mod Sverige.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd blev ramt af en række skud ud for Sennepshaven 54 i Herlev i tiden umiddelbart før klokken 17.50 i går. Ifølge politiet tyder meget på, at der er tale om to yngre svenske mænd.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om to mænd med tilknytning til det svenske bandemiljø.

Den foreløbige efterforskning peger på, at der ved episoden blev skudt mindst ti gange med flere våben – formentlig både pistol og automatriffel.

En blev dræbt på stedet, mens en anden døde kort tid efter på hospitalet.

To dræbt af skud: Vidne tilbageholdt

Det er angiveligt denne bil, som er blevet anvendt under flugten. Foto: pressefotos.dk

Skudepisoden fandt sted på åben gade tæt på boligbyggeriet.

Her åbnede gerningsmændene ild mod en blå Renault, hvor de to dræbte sad, og flygtede efterfølgende i en hvid Audi, som blev fundet efterladt senere samme aften på Skodsborgvej i Nærum.

- Vi er fortsat på et indledende stadie af efterforskningen, og der er stadig mange spørgsmål, der udestår. Derfor er vi også her til morgen massivt til stede i Sennepshaven i Herlev – både for at efterforske skyderiet og for at genetablere trygheden i området, siger politiinspektør Flemming Madsen.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at man for nuværende ikke har yderligere oplysninger i sagen.

'Men det forventes, at vi kan give yderligere nyt i løbet af i dag', lyder det i pressemeddelelsen.