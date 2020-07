Lille pige bidt af hund: Mand sigtet

Politiet mener også at have fundet den bidske hund død

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 25-årig mand er fredag blevet sigtet i sagen om en hund, som forrige mandag bed en syvårig pige i Taastrupgård på den københavnske vestegn.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Politiet oplyser derudover, at man har fundet en aflivet hund, der svarer til beskrivelsen af den hund, der angreb pigen, og nu er i færd med at undersøge, om det er den samme hund.

Manden er sigtet for at være i besiddelse af hunden, som han ikke havde fornøden kontrol over, og for vold mod pigens pårørende

Hunden angreb barnet ved en legeplads ud for Taastrupgårdsvej 3 om aftenen 13. juli.

Pigen måtte på hospitalet efter biddet, som ifølge politiet var alvorligt.

Hendes far og onkel påtalte sagen overfor hundens ejer og dennes venner. Det fik ifølge politiet gruppen til at overfalde slægtningene med slag og spark.

Pigen har det efter omstændighederne godt, meddelte Københavns Vestegns Politi siden.

Indtil videre er kun den 25-årige sigtet i sagen, men efterforskningen er ikke afsluttet, og flere personer kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger blive sigtet.

Den sigtede nægter sig skyldig, oplyser Claus Buhr, som er kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi.

Herfra ønsker man af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse, hvordan den omtalte hund er blevet aflivet, hvor den blev fundet, eller hvem der fandt den.

Nærmere detaljer om dyret, for eksempel dens race og størrelse, holder politiet foreløbig også tæt til kroppen.

- Dette er en sag, vi tager seriøst, og vi opfordrer alle vidner til at kontakte politiet, så vi kan finde frem til ejeren og hunden, sagde politikommissær Andreas Mollerup umiddelbart efter den voldsomme hændelse.