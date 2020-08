Lillebror i bornholmer-sag: Mor sagde, at hun var blevet voldtaget

En bror, som er sigtet for drab på en sort mand på Bornholm, har forklaret til politiet, at hans mor havde sagt, at den dræbte havde voldtaget hende

RETTEN I RØNNE: Den yngste af de to brødre, som er sigtet for drab på en sort mand på Bornholm, har forklaret til politiet, at hans mor havde sagt, at den nu dræbte mand havde voldtaget hende.

Det kom frem under et retsmøde her til morgen i retten i Rønne.

Her skulle dommeren tage stilling til fortsat varetægtsfængsling i sagen.

Den 23-årige bror bekræftede via et videolink fra Vestre Fængsel, at han har sagt til politiet, at han om aftenen 22. juni havde aftalt med sin bror, at de ville invitere Phillip Johansen ud i skoven nord for Rønne til en øl og 'give ham en lærestreg'. Forindejn havde den yngste bror talt med brødrenes mor, og hun havde sagt, at Philip havde været upassende overfor hende, og at han ved en tidligere lejlighed havde voldtaget hende.

Han bekræftede under retsmødet i dag, at Phillips hudfarve med 100 procents sikkerhed intet havde noget med volden at gøre, og at begge brødre betragtede ham som en god ven.

Offeret blev fundet ved en bålplads i Nordskoven, nord for Rønne den 23. juni. Den dræbte var voldsomt mishandlet. Af sigtelsen mod de to brødre fremgik det, at han var blevet slået talrige gange i ansigtet og på kroppen, herunder med flasker og granrafter, så han fik brud på venstre underben og muligt kraniebrud.

Artiklen fortsætter under billedet

Stedet i Nordskoven, hvor den 28-årige blev fundet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Derudover blev offeret stukket med kniv flere steder, brændt og fik trykket et knæ ned mod halsregionen, så han fik punktformede blødninger i øjnene. Samlet betød den voldsomme mishandling, at den unge mand afgik ved døden.

Liget var så maltrakteret, at offerets mor ikke fik lov til at se sønnen.

Brødrene nægter drab, men erkender vold.

Dommeren besluttede i dag, at de to fortsat skal sidde fængslet.

Herunder kan du genlæse forløbet af retsmødet her til morgen: