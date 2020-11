Lillebror til politifolk: 'Phillip fik hvad han havde fucking fortjent'

Den drabstiltalte lillebror, Magnus, erkender, at det slog klik for ham under den dødbringende afstraffelse af Phillip Johansen, men det var ikke hans mening, at vennen skulle dø

RETTEN I RØNNE (Ekstra Bladet): Den drabstiltalte lillebror, Magnus, forklarede over middag i sin forklaring i retten, at han forud for det dødbringende overfald i skoven nord for Rønne var meget vred på Phillip Johansen.

- Jeg har aldrig været så vred. Mor fortalte jo, at Phillip havde forgrebet sig på hende flere gange. Hvordan kunne han så lege vores ven, mens han gjorde det bag vores ryg? Det forstår jeg ikke, sagde Magnus.

Hvorfor skulle Phillip dø: Brødre erkender nu dødsvold

Den 23-årige tidligere fisker-lærling fortæller, at han - da situationen i skoven eskalerede - hoppede på Phillip Johansen.

- Jeg husker, at jeg satte knæet på hans skuldre og brystkasse. Om jeg rørte ham på halsen, kan jeg ikke huske. Men jeg sparkede ham flere gange i hovedet, sagde Magnus.

Magnus: 'Det slog klik'

Den drabstiltalte lillebror forklarede, at han havde fat i en varm ildrager, som han dog afviste at have slået Phillip i hovedet med. På et tidspunkt havde Phillip rejst sig, hvorefter Magnus sparkede ham på brystet, så han igen faldt til jorden.

- Phillip mistede bevidstheden. Jeg vil tro, det var på grund af smerte, sagde Magnus, som ikke mindes at have slået med granrafter eller en flaske.

Sådan døde Phillip Johansen Drabet på Phillip Johansen udspillede sig ifølge anklageskriftet cirka mellem klokken 1.35 og 2.21 om natten til 23. juni 2020. Det skete efter et forløb med mishandling, hvor brødrene skal have påført offeret læsioner i hovedet, på halsen, på kroppen, i skridtet, på arme, hænder og ben og 'svær smerte og bevidstløshed'. Det gjorde de angiveligt ved at vælte ham om på ryggen, sætte knæ på hans hals samt slå ham i tindingen og på benene med en granrafte. Brødrene skal desuden have slået Phillip Johansen i hovedet med en flaske, sparket og trampet ham i skridtet - herunder med træsko - og stukket ham i hænderne med en kniv. Endelig slog de angiveligt den unge ingeniør over store dele af kroppen med brandvarme ildragere. Resultatet var ifølge anklageskriftet, at Phillip Johansen fik anden- og tredjegradsforbrændinger flere steder på kroppen, og at hans hjernebark blev kvæstet med en begyndende hjerneskade. Retsmedicinere skal også have fundet brud på dansk-tanzaniers lægben, skinneben og tungeben, punktformede blodudtrædninger i øjnene samt stiksår og overskæring af sener og knogler i hænderne, og kvæstelser og delvis knusning af hans testikel-væv. I sammenhæng med akut luftoverfyldning af lungerne bevirkede det, at Phillip Johansen afgik ved døden. Vis mere Luk

Han fortalte, at ' det slog klik', og at han ikke tænkte rationelt i situationen. Magnus bekræftede, at han efter en pause sparkede Phillip Johansen flere gange i hovedet og på kroppen.

- Det var spark med fodens overflade. Mads sagde til mig, at vi ikke skulle slå og sparke i hovedet. Det kunne være livsfarligt. Hvorfor vi alligevel gjorde det, ved jeg ikke, sagde Magnus, som 'slog fra oven i hovedet', da han hørte om Phillips adfærd over for moderen.

Husker ikke knæ på hals

- Brugte du ildrageren til at slå med, spurgte anklageren.

- Ja. Men jeg brændte ham ikke i hovedet eller på maven, sagde Magnus, som 'sparkede Phillip i skridtet', da den tidligere ven sagde, at han ville gøre det godt igen i forhold til moderen.

Lillebroderens forsvarer, Henrik Stagetorn, spurgte også, om Magnus trykkede et knæ mod Phillip Johansens hals med henvisning til betjentes drab i maj i år på en afroamerikansk mand under en anholdelse i Minneapolis i USA.

- Det kan jeg ikke huske. Vi taler om sekunder. Kun at jeg satte mit knæ på hans skuldre og brystkasse for at holde ham nede, sagde Magnus.

Fakta om drabssagen De to brødre blev anholdt og sigtet for drabet på Phillip Johansen få timer efter det fatale overfald i Blykobbe Plantage. De to nu tiltalte mænd erkendte ved grundlovsforhøret at have udsat deres tidligere ven for grov vold, men de nægter sig skyldige i dødsvold og drab. En overgang satte spekulationer om, at der kunne være tale om en racistisk ’hatecrime’ dagsordenen i pressen. Det knyttede sig blandt til det forhold, at offeret fik knæ presset mod halsen. Den handling vakte mindelser om hvide betjentes dødbringende overfald på afroamerikansk George Floyd i maj i år i Minneapolis i USA, som rejste en storm af protester over hele verden. Men den racistiske vinkel på bornholmer-drabet er manet i jorden af politiet og chefanklager Benthe Pedersen Lund og senere af den yngste af de to brødre. Brødrene på 23 og 26 år er tiltalt for at have dræbt deres 28-årige kammerat 'i fælles forståelse' efter straffelovens paragraf 237. Drabsagens hovedforhandling kører over to dage. Der er indkaldt en retsmediciner og en anden person som vidner. Brødrenes mor vil trods meldinger om det modsatte ikke blive bedt om at afgive forklaring. Henrik Stagetorn, den yngste brors forsvarer, mener, det er unødvendigt. Et standpunkt han ikke ønsker at uddybe nærmere. Begge brødre er egnede til almindelig straf, lyder den psykiatriske vurdering. Vis mere Luk

- Jeg ville sikre mig, at han forstod det. Jeg ville beskytte min mor og min familie. Men jeg ville ikke have, at Phillip skulle dø, sagde Magnus.

'Jeg siger dumme ting'

Magnus mente efter mishandlingen ikke, det var nødvendigt at tilkalde en ambulance.

- Phillip trak vejret. Han brystkasse bevægede sig, svarede Magnus.

Det var først dagen efter, det gik op for ham, at afstraffelsen var 'gået over gevind', og at Phillip Johansen ikke længere var i live.

Over for politiet råbte han i forbindelse med sin anholdelse, at 'Phillip fucking fik, hvad han havde fortjent', og at han 'fucking voldtog min mor'. Det erkendte han under dagens afhøring.

- Jeg mente det ikke. Nogle gange siger jeg nogle dumme ting, sagde Magnus.

Mads og Magnus: Her er de drabstiltalte brødre

Her lå Phillips lemlæstede lig: 'Min søn var næsten nøgen'