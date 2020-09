Limet fast til bank: Ni anholdte

Miljøorganisationen Extinction Rebellion fortsætter demonstrationen ved Kongens Nytorv i København. Onsdag blev 18 demonstranter sigtet og en enkelt anholdt. Torsdag er yderligere ni personer anholdt.

Anholdelserne skete omkring klokken 16, da flere af demonstranterne havde limet sig fast til hovedindgangen til Danske Bank, oplyser politiet.

- Det er korrekt. Nogle af dem har limet sig fast til hoveddøren. Vi har været i dialog med dem og forklaret dem, at hvis ikke de afbryder det, så giver vi dem et påbud. Da de ikke er efterkommet det, har vi nu ni anholdte, siger vicepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz til Ekstra Bladet.

De anholdte er sigtet for ikke at efterkomme politiets ordrer.

Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge politiet har demonstrationen forløbet uden voldelige konfrontationer.

- Vi har været i god dialog med dem. De har et budskab, de gerne vil frem med, og vi skal have trafikken til at glide, siger Rasmus Schultz, der oplyser, at demonstrationen indtil videre ikke har medført store trafikale udfordringer.

Onsdag afspærrede demonstranterne flere veje ved Kongens Nytorv, og flere af dem låste sig fast til en speedbåd midt på en vej.

Extinction Rebellion planlægger at fortsætte demonstrationerne til og med søndag.