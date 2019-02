Linda overfaldet af ukendte mænd: De sagde ikke et ord

Den 38-årige Linda Kareliusson, der er mor til to børn, blev overfaldet og slået til blods af ukendte mænd i den svenske by Gävle.

Et ældre ægtepar, der blev vidne til den uforklarlige voldshandling, kunne måske have stoppet voldsmændene ved at reagere. Men de valgte at se i en anden retning, og ægteparret ringede heller ikke efterfølgende til politiet for at anmelde overfaldet. Det fortæller Linda i et interview med Expressen og i et opslag på Facebook.

Overfaldet skete for fire år siden, men Linda er stadig psykisk påvirket af den brutale voldshandling. Og det piner hende, at man aldrig fandt frem til gerningsmændene. Linda har altså stadig ikke fået at vide, hvorfor nogle ukendte mænd valgte at overfalde hende. Og hun kender heller ikke motivet til deres voldshandling.

Det skriver flere medier heriblandt Expressen

(historien fortsætter under billedet)

Linda lagde det billede af sit blodige ansigt ud på facebook efter overfaldet. Gerningsmændene er dog aldrig blevet anholdt. (Foto: Privatfoto)

Det brutale overfald skete i Påsken for fire år siden. Linda havde tilbragt en dejlig dag hos sine svigerforældre på Söder i det centrale Gävle, hvor hun efterlod sin dengang to-årige søn hos svigerforældrene, fordi hun første gang siden fødslen skulle alene i byen sammen med nogle veninder.

Linda gik fra svigerforældrenes hjem og ud på gaden. Hun havde hænderne i lommen, fordi det var meget koldt. Næsten med det samme får Linda pludselig et hårdt skub i ryggen. Og hun rammer med ansigtet direkte ned i fortovet, fordi hun havde hænderne i lommen og ikke nåede at tage fra.

Linda Kareliusson ligger nu blødende på fortovet, mens fire ukendte mænd står rundt om hende. En af dem løfter flere gange Linda op i hendes jakke og dunker hendes krop ned mod asfalten. Han går fra side til side af Lindas krop og skiftevis sparker mod hendes mave, hendes bryst og hendes arme.

- Jeg troede faktisk, at jeg skulle dø. For det gør altså ondt at blive slået på den måde, fortæller Linda til Expressen.

Det mærkelige ved overfaldet var, at det kun var den ene af mændene, der udførte selve voldshandlingerne. De tre andre stod bare og så på. Og der var ingen af de fire mænd, der sagde et eneste ord.

- To af mændene fulgte med i overfaldet. Men den tredje stod bare og tjekkede sin mobiltelefon. Jeg troede, at han ville filme overfaldet, men han surfede bare rundt på sin mobil, fortæller Linda og tilføjer:

- Følelsen af, at der ikke var nogen grund til, at jeg blev slået, er næsten det værste. Det føles, som om at de slog mig for sjov. I deres øjne var jeg ingenting.

Linda Kareliusson var på vej til en glad aften i byen med sine veninder, da hun blev overfaldet af ukendte mænd. (foto: privatfoto)

Men det som i dag piner Linda aller mest er dog ikke selve mishandlingen, men det faktum, at overfaldet måske kunne være undgået eller stoppet. Mens Linda lå hjælpeløs på maven med voldsmanden over sig, så hun nemlig et ældre par med en hund komme gående på fortovet.

- Der fik jeg pludselig håbet igen, og jeg kunne skrige. Jeg skreg for mit liv og for at de skulle hjælpe mig, Jeg troede, at jeg nu ville blive reddet.

- Jeg lå på maven og løftede mit hoved lidt. Jeg mødte kvindens blik. Da hun vendte blikket væk, vidste jeg, at løbet var kørt. De ville ikke hjælpe mig, fortæller Linda om kvinden, der tog sin mand i armen og gik over på den anden side af gaden. Væk fra Linda.

Det ældre par greb hverken ind for at stoppe volden eller ringede efter politiet. Men efter et stykke tid stoppede gerningsmanden sine voldshandlinger, og de fire unge mænd forlod gerningsstedet og efterlod den blødende Linda på fortovet.

Linda smed herefter sine sko og løb over til sin veninde for at ringe efter politiet, der straks indledte en jagt på gerningsmændene med blandt andet en hundepatrulje. Det lykkedes dog ikke at finde frem til mændene. Og et par måneder efter blev sagen nedlagt på grund af manglende beviser.

Linda fik heldigvis ikke nogen varige skader efter overfaldet. Hendes brækkede ribben voksede sammen, og de blå mærker over hele kroppen forsvandt. I dag har hun kun et lille lyst ar ved det ene øje.

Psykiske mén

Men på trods af det lever Linda i dag hver dag med minderne om det forfærdelige overfald. Svigtet fra det ældre ægtepar, og uvisheden omkring, hvorfor hun blev overfaldet.

Efter overfaldt havde Linda svært ved at stå i kø i et supermarked. Hun kunne ikke tåle, at der var fremmede mennesker bag hendes ryg.

- For gerningsmændene handler det om 15 minutter af deres liv, men jeg har fået livstid, siger Linda med et meget præcist og rammende udtryk.

Umiddelbart efter overfaldt i 2015 lagde Linda et opslag ud på facebook, Opslaget er blevet delt 29.000 gange.