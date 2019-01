Litauer skabte terrorfrygt i lufthavn: Ville bare hjem

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: En 37-årig litauer satte fredag eftermiddag Københavns Lufthavn Kastrup kortvarigt på den anden ende. Uden at tænke konsekvenserne ind i sin handling kravlede han ind på lufthavnens område via taget på en terminal og begav sig derefter hen til Terminal 2, hvor han ti-tyve minutter senere blev anholdt.

Litaueren blev i dag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at være trængt ind på lufthavnens område og for at have kompromitteret lufthavnens sikkerhed - særligt det sidste tages i disse terror-tider ganske alvorligt.

Manden virkede en smule forvirret, da han blev ført ind i retslokalet. Den tynde mand med kort frisure var iklædt en khaki-farvet outdoor-jakke og mørkeblå regnbukser.

Lavt tilkendegav han, at han var tilfreds med en engelsk tolk, og dermed ikke ønskede en litauisk ditto.

Erkender indtrængen

Efter en kort snak under fire øjne med sin advokat i et tilstødende lokale, erkendte han via advokaten sagens første forhold. Det andet forhold nægtede han:

- Min klient har det ikke så godt, så han ønsker ikke at udtale sig i dag, lød det fra advokaten, Lene Sejersen.

Anklager, Thomas Hugger, dokumenterede derefter kort sagen. Han nævnte i den forbindelse også, at Politiets Efterretningstjeneste havde været involveret, på grund af den pludseligt opståede frygt for et muligt terrorangreb.

Sagen tog sin begyndelse mellem kl. 15.15 og 15.30, hvor litaueren fra en byggeplads, der lå på ydersiden af lufthavnen, kravlede ind på lufthavnens område via et tag på en terminal.

Derefter luntede han henover lufthavnens område og hen til Terminal 2, hvorfra de fleste udlandsflyvninger afgår. Undervejs hen til terminalen blev han - i følge Ekstra Bladets oplysninger - set komme løbende af en pilot, der sad i et fly.

Tjekket for sprængstof

Omkring kl. 15.40 blev litaueren anholdt i den omtalte terminal. I de mellemliggende minutter havde myndighederne arbejdet på højtryk for at få styr på situationen, som man havde taget meget alvorligt.

- Da han blev anholdt, blev han undersøgt for spor efter sprængstof, men man fandt ikke noget, lød det fra anklageren.

- Ved anholdelsen havde han ingen penge. Måske han ville hjem, forklarede anklageren.

Alkohol kan også have spillet en rolle i mandens uigennemtænkte opførsel, erfarer Ekstra Bladet.

Ved dagens retsmøde krævede anklageren litaueren fængslet i foreløbigt 16 dage, hvilket forsvareren protesterede imod.

Men dommeren medgav, at der i disse tider skal ses med alvor på den slags mulige trusselsbilleder, og derfor blev litaueren varetægtsfængslet i foreløbigt 16 dage.