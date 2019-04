Live i æteren: Radioprogram udsat for væbnet røveri

En brasiliansk radioprogram tog tirsdag en uventet drejning, da tre bevæbnede røvere dukkede op i studiet og forlangte alle radioværternes værdigenstande udleveret, skriver Telegraph.

Røveriet fandt sted på radiostationen SOT, der har til huse i velhaverkvarteret Jardim i millionbyen São Paulo.

- Vi bliver berøvet, annoncerede showets vært over for de cirka 30 personer, der lyttede til programmet og fulgte det og dermed røveriet via en livestream på internettet.

Det var også lyttere, der kontaktede politiet, som dog først dukkede op, da røverne havde forladt gerningsstedet, fortæller underdirektør på SOT Fernando Manholer.

Røverne slap af sted med mobiltelefoner, ure og smykker og er stadig på fri fod.

