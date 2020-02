Live på Facebook: Teenager dræbt med skud

Den kun 19-årige teenager Jeremiah Dickey blev skudt og dræbt tirsdag aften, mens han sad i en bil og live-streamede på Facebook meget tæt ved sit eget hjem i bydelen Brooklyn i New York i USA.

Ifølge CNN sad den unge teenager og rappede, da han pludselig blev ramt af flere skud.

Politiet har indledt en intensiv efterforskning for at finde frem til gerningsmanden eller gerningsmændene bag det voldsomme mord.

Det skriver flere medier, heriblandt NBC New York og CNN

Det amerikanske medie US Daily Sun har også lagt historien ud på deres Facebook.

Ifølge politiet i New York kom der et alarmopkald klokken 18.45 tirsdag aften omkring en ung mand, der var blevet skudt på hjørnet af Elton Street og Lots Avenue i Brooklyn. Da politiet ankom til gerningsstedet, fandt de den 19-årige Jeremiah Dickey med et skudsår i hovedet. Han var bevidstløs og hårdt såret.

Den unge teenager blev hurtigt bragt til et nærliggende lokalt hospital, hvor han blev erklæret død.

Ulykkelig mor

Den afdøde Jeremiahs mor, Debra Dickey, har fortalt følgende til CNN:

- Jeg savner min søn. Jeg burde ikke sidde her og græde, mens gerningsmændene stadig løber frit rundt derude, forklarer Debra Dickey, der på ingen måde kunnr forestille sig, at hendes søn skulle dø på den måde, især mens han sad og live-streamede på Facebook.

Debra Dickey beskriver sin søn som et elskelig barn med et godt hjerte, der elskede at gøre noget for andre.

Rapper i 35 sekunder

I en udtalelse fra Facebook til CNN har en talsmand fra det sociale medie bekræftet, at den voldsomme video er fjernet fra deres platform. I den fjernede Facebook-live-video kunne man ifølge CNN se Jeremiah rappe i ca. 35 sekunder, mens han sad i en bil. Efter at Jeremiah har taget et hurtigt kig ud ad bilen, kan man pludselig høre fem skud, der bliver affyret lige efter hinanden.

- Dette er en ganske forfærdelig hændelse, og vores tanker går til ofret og hans familie, siger talsmanden fra Facebook.

Politiet i New York fortæller til CNN, at de ikke kender noget til videoen, og de kan ikke bekræfte, at skuddrabet er blevet filmet på Facebook live.

Der er ikke foretaget nogen anholdelser i sagen, og efterforskningen fortsætter med fuld styrke.