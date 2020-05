Livgardens pistol brugt til drab

Bekymret kæreste forsøgte at advare forsvaret om hans psykiske tilstand

En Afghanistan-veteran fra Den Kongelige Livgarde stjal aftenen før drabet på en 47-årig rival en ni millimeter Neuhausen-pistol med otte skarpe skud fra sin arbejdsplads på Høvelte Kaserne i Birkerød.

Her havde han som sikkerhedsgodkendt medarbejder adgang til kasernens våben og ammunition.

Næste morgen – 22. marts 2019 klokken 07.15 – mødte han op i ekskærestens hus på Stengårds Allé i Lyngby, og dræbte hendes nye kæreste med tre skud:

Et skud direkte i hjertet. Et skud i venstre side af brystkassen og et skud i venstre lyske.

Sådan lyder tiltalen mod den 44-årige soldat, der i dag stilles for retten i Glostrup, tiltalt for våbentyveriet og drabet.

Tilståelse trukket

I december sidste år var sagen planlagt som en tilståelsessag, men pludselig oplyste soldatens forsvarer, advokat Finn Bachmann, at hans klient alligevel ikke kunne tilstå drabet. Så sagen blev udsat.

Tilståelsen blev trukket tilbage i forbindelse med en strid om, hvorvidt et erstatningskrav fra den dræbtes mor og søn skulle afgøres under drabssagen eller udskilles til en separat sag.

Der er kun afsat en dag til retssagen, hvor det ventes, at soldaten vil forklare om de faktiske forhold. Der er kun indkaldt et vidne, ekskæresten.

Hun forsøgte flere gange inden drabet at advare Livgarden om kærestens psykiske tilstand, men hun følte ikke, at hun blev taget alvorligt.

Selvmordstrusler

Hans problemer opstod efter en udsendelse til Afghanistan i 2011.

Han havde tidligere været udsendt til Kosovo og Irak, men Afghanistan ramte ham hårdere.

Den 44-åriges ekskæreste har tidligere forklaret Berlingske, at politiet to gange i 2017 rykkede ud til parrets adresse, fordi han var selvmordstruet.

Han var destruktiv, sov dårligt med voldsomme mareridt og for sammen ved høje lyde.

I 2018 blev han kortvarigt indlagt på psykiatrisk afdeling efter en ny selvmordstrussel, men sendt hjem efter halvandet døgn.

Men Forsvaret lod ham alligevel fortsat have adgang til våbendepotet på Høvelte Kaserne, hvor han arbejdede på forsyningskontoret, fordi han ifølge Livgarden passede jobbet upåklageligt.

Efter drabet ændrede forsvaret imidlertid procedurer, så der nu skal to betroede medarbejdere til at udlevere et våben.

Den ene har kun adgang til selve våbnet uden pibe eller bundstykke, mens den anden kun har adgang til våbendelene.