Livløs mand reddet i badeland

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Søndag eftermiddag er en mand blevet genoplivet, efter at han blev reddet i land af en livredder i Jesperhus.

Det oplyser feriecenteret i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 15.30 i badelandet ved Jesperhus.

'Vores livredder springer i vandet, da hun bliver opmærksom på, at en dreng er urolig i overfladen i den dybe ende af bassinet. I første omgang tror hun, at det er barnet, der er i problemer. Men hun ser så en voksen under vandet, og henter ham op', skriver direktør Peter Overgaard i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Manden er uden for bevidsthed, og vores livredder-hold starter straks genoplivningen, og det lykkes i løbet af ganske få minutter at få manden ved bevidsthed igen.'

Til stedet kom der både lægehelikopter og ambulance.

'Manden fortalte, at han havde været svimmel i løbet af dagen', fortæller Peter Overgaard videre.

Efterfølgende er manden blevet fragtet til observation på Nordjyllands Universitetshospital i Thisted.