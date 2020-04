Livløs person fundet i villa

Natten til søndag rykkede politiet og Beredskab Fyn ud til en brand på Sygehusvejen i Ærøskøbing.

Og her fandt de en livløs person, der senere er afgået ved døden.

Det skriver Fyens.dk.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket, og hvordan branden er opstået. Men kort efter klokken 10 bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet, at en kvinde i 70'erne er død.

De pårørende er blevet underrettet.

Men politiet er søndag morgen på stedet, hvor de er i gang med tekniske undersøgelser. Alarmcentralen modtog opkaldet om branden klokken 03.55.